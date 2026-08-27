UniCal, riparte l’ammissione alle lauree magistrali: al via le iscrizioni per la seconda fase

È partita oggi la Fase 2 per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria per l’anno accademico 2026/2027. L’offerta formativa dell’Unical si conferma ricca e pensata per trasmettere ai laureati conoscenze e competenze specialistiche, con ben 39 corsi di studio e una forte vocazione internazionale garantita da 8 corsi erogati interamente in lingua inglese e 6 corsi con almeno un curriculum in inglese. I candidati avranno tempo fino al 10 settembre 2026 per presentare la propria domanda di ammissione.

I numeri della Fase 1 e i posti a disposizione. L’apertura di questa seconda finestra temporale segue il riscontro molto positivo della prima fase di ammissione, che si è chiusa con 1.534 domande presentate. Ora si apre una nuova opportunità per tutti coloro che non avessero ancora formalizzato la propria candidatura, con un’ampia disponibilità che supera i 1.000 posti totali.

Accesso consentito anche ai laureandi. Per agevolare la continuità del percorso accademico, tutti i corsi di laurea magistrale dell’UniCal consentono la partecipazione alla Fase 2 anche a chi non ha ancora conseguito la laurea triennale, nel rispetto degli specifici vincoli su esami o crediti formativi minimi previsti da alcuni dipartimenti. Nel caso risultino vincitori, i laureandi possono procedere con l’immatricolazione, a condizione che conseguano il titolo richiesto in una sessione dell’anno accademico 2025/2026. Fino a quel momento, non sarà possibile sostenere esami della laurea magistrale.

Requisiti e verifica della preparazione. Ogni corso prevede specifici requisiti curriculari, consultabili nell’allegato al bando. La selezione avverrà tramite la valutazione del curriculum e potrà prevedere, a seconda del dipartimento, una prova scritta o un colloquio per la verifica dell’adeguata preparazione personale, che molto spesso si svolgerà in modalità telematica per agevolare gli studenti fuori sede. Molti corsi richiedono, inoltre, un’adeguata conoscenza della lingua inglese: il requisito si considera soddisfatto se il candidato possiede una certificazione internazionale, un’attestazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA) o superando un’apposita prova d’accesso. L’Ateneo garantisce inoltre massima flessibilità organizzativa offrendo, per alcuni corsi, l’iscrizione “non a tempo pieno”, che permette di spalmare gli esami su quattro anni dimezzando il contributo annuale.

Come iscriversi. La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente online registrandosi sul portale Esse3 e selezionando “Menu”, “Segreteria” e poi “Bandi di ammissione”. Dopo l’immatricolazione, gli studenti potranno concorrere all’attribuzione di borse di studio, alloggi e servizio mensa partecipando al bando per il diritto allo studio erogato dal Centro Residenziale. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la sezione dedicata sul portale e consultare il bando completo.