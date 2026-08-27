Reggina: Baldan chiede la cessione alla Scafatese

Sostanziale passo avanti della Reggina, in merito all’ipotetica acquisizione del cartellino di Marco Baldan. Il difensore, che nelle ultime due stagioni ha vinto il campionato di Serie D con due maglie diverse, ha chiesto – tramite il proprio manager – alla Scafatese di essere ceduto. Il tutto è avvenuto nella giornata di mercoledì 26 agosto.

Contestualmente si registra un contatto tra i due club. Alla Reggina interessa sicuramente Baldan. Molto difficile ma non da escludere del tutto, che il discorso si possa allargare anche all’attaccante Emilio Volpicelli.

p.f.