Sequestro preventivo d’urgenza: chiusa discoteca dell’Alto Cosentino

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio e di tutela della legalità, ha intensificato i servizi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di pubblici spettacoli e sicurezza dei locali aperti al pubblico.

In tale contesto, i finanzieri della Tenenza di Scalea hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di una nota discoteca di San Nicola Arcella, particolarmente frequentata durante la stagione estiva.

Il provvedimento scaturisce da un’attività delle Fiamme Gialle che ha consentito di accerta-re irregolarità nello svolgimento di pubblici spettacoli e trattenimenti, con particolare riferimento all’agibilità e alle condizioni di sicurezza del locale.

Alla luce delle risultanze investigative, nell’ambito del procedimento penale instaurato presso la Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Fiordalisi, l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, cui i militari hanno dato esecuzione mediante la chiusura del locale e l’apposizione dei sigilli alla struttura.