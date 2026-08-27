Successo a Catona per il Tra2Mari Festival

Un successo che ha superato le aspettative, con uno spazio all’aperto animato da un pubblico numeroso, caloroso e partecipe. È questo il bilancio del Tra2Mari Festival, che ha portato a Catona musica, spettacolo, teatro, tradizioni e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Grande protagonista è stato il Lungomare di Catona, che dal 22 al 26 agosto si è trasformato in un vero palcoscenico a cielo aperto, richiamando un pubblico sempre più numeroso nelle diverse serate del Festival.

La programmazione ha proposto appuntamenti capaci di coinvolgere spettatori di ogni età, alternando comicità, musica, teatro e intrattenimento. Un percorso che ha trovato nel pubblico di Catona una risposta straordinaria, fatta di entusiasmo, partecipazione e apprezzamento per la qualità degli spettacoli.

Demetrio Mannino, direttore artistico della Publidema Eventi Musicali, ha inoltre coinvolto Calabria Artigiana, una scelta che ha permesso di affiancare alla musica la promozione delle eccellenze produttive del territorio, creando un’esperienza capace di parlare non soltanto di spettacolo, ma anche di cultura, tradizione e valorizzazione delle professionalità calabresi.

«Il successo registrato a Catona è motivo di grande soddisfazione – sottolinea Mannino – perché dimostra che quando musica, teatro, artigianato e valorizzazione del territorio vengono messi insieme, il pubblico risponde con entusiasmo. Il Tra2Mari Festival nasce con una vocazione itinerante: nei giorni precedenti siamo stati anche a Gambarie. L’obiettivo è portare la cultura e lo spettacolo in luoghi diversi e creare, attraverso gli eventi, un ponte tra territori, comunità e realtà produttive. È proprio questa dimensione itinerante a rappresentare uno degli elementi caratterizzanti del nostro progetto».

Il Tra2Mari Festival si chiude così con un bilancio fortemente positivo e con la consapevolezza di aver costruito qualcosa che va oltre la semplice rassegna di eventi: un progetto capace di valorizzare la Calabria attraverso la cultura, la musica, il teatro e le sue eccellenze.

Particolarmente importante è stata inoltre la presenza dei Laboratori Teatrali, realizzati nelle giornate del Festival e dedicati alla partecipazione e alla formazione. Un’iniziativa che ha dato spazio alla creatività e al coinvolgimento diretto, soprattutto delle nuove generazioni, confermando la volontà della Publidema Eventi Musicali di non limitarsi all’intrattenimento, ma di promuovere la cultura teatrale come strumento di crescita e aggregazione.

Le serate sono state presentate dalla giornalista Elisabetta Marcianò, che ha accompagnato il pubblico attraverso i diversi appuntamenti, contribuendo a creare un filo conduttore tra gli artisti, gli spettacoli e il territorio.

Il Tra2Mari Festival ha dimostrato che la Calabria, quando fa squadra, sa trasformare la cultura in una grande festa collettiva. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura (MIC) e della Città di Reggio Calabria ed è stato inserito nel cartellone ReggioFest.