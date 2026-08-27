A Mauro Vasta il Premio alla Carriera ad Amantea

È stato conferito allo scrittore lametino Mauro Vasta il Premio alla Carriera in occasione della XXVII edizione del Premio Letterario “Città di Amantea”. La cerimonia si è svolta lo scorso 22 agosto 2026 nella suggestiva cornice del Chiostro del Convento Monumentale di San Bernardino da Siena ad Amantea

Nelle motivazioni ufficiali del premio, impresse sulla pergamena, firmata dal presidente Cesare Veltri del Rotary Club Amantea, che ha promosso il Premio, e dai membri della Commissione Scientifica (Olinda Suriano e Carmela Dormi), viene sottolineato lo straordinario contributo intellettuale di Vasta: «Per aver dedicato la propria vita alla ricerca, alla scrittura e alla divulgazione della memoria storica della Calabria, trasformando il patrimonio documentario e memoriale del territorio in un racconto rigoroso, appassionato e profondamente umano».

Con una produzione scientifica e letteraria di rilievo, Mauro Vasta ha saputo restituire dignità e voce a luoghi, vicende e protagonisti spesso dimenticati dalla grande narrazione ufficiale. La sua opera dimostra come la storia non sia un semplice esercizio di catalogazione del passato, ma uno strumento vivo e imprescindibile per leggere il presente e gettare le basi del futuro.

Il percorso di Mauro Vasta rappresenta l’emblema di un intellettuale autentico, capace di unire la rigorosa metodologia dello studioso alla raffinata sensibilità dello scrittore. Le sue pubblicazioni offrono non solo alla Calabria, ma all’intero panorama culturale nazionale, un patrimonio di inestimabile valore destinato a rimanere un punto di riferimento condiviso per le generazioni future. Come nella sua ultima opera “Istruzioni per la fine del mondo. Le vite degli altri” (Castelvecchi, 2026), indagine profonda tra memorie e ripartenze, che scandaglia i territori dell’animo umano.

Un riconoscimento di alto profilo, dunque, quello ricevuto dallo scrittore lametino, che premia l’impegno di una vita spesa a valorizzare le radici, la cultura e l’identità del Paese, confermando Amantea come crocevia d’eccellenza per il dibattito letterario e storico del Mezzogiorno.