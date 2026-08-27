Tre centenari ad Africo

La comunità di Africo] si è stretta con affetto attorno a tre suoi concittadini che hanno raggiunto lo straordinario traguardo dei cento anni:Santa Spanò(28/07), Maria Moio(08/08) e Anna Palamara (25/08) Una ricorrenza speciale, celebrata con una cerimonia organizzata presso, alla presenza dei familiari, degli amici, dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di numerosi cittadini. Un momento di festa e di emozione, dedicato a tre persone che, con la loro storia personale, hanno attraversato un intero secolo, custodendo memoria, valori e testimonianze preziose della vita della comunita.Nel corso dell’incontro, il Sindaco, Domenico Modaffari, ha rivolto ai tre centenari gli auguri più sinceri a nome dell’Amministrazione cominale e dell’intera cittadinanza, consegnando loro un omaggio commemorativo.«Raggiungere il traguardo dei cento anni è un dono straordinario e motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Abbiamo celebrato non soltanto tre compleanni speciali, ma tre vite ricche di esperienze, sacrifici, affetti e insegnamenti. Ai nostri centenari rivolgiamo gratitudine e riconoscenza per la preziosa eredità umana e culturale che rappresentano,