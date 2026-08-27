Il consigliere comunale Paolo Bilardi: “Così cresce la nostra comunità: grande successo il Festival tra due Mari”

Cala il sipario sul “Tra2Mari Festival”, la rassegna che dal 22 al 26 agosto ha trasformato il lungomare di Catona in un palcoscenico a cielo aperto, proponendo cinque serate all’insegna della musica, del teatro, della comicità e dell’intrattenimento per bambini.

Organizzato da Publidema Eventi Musicali di Demetrio Mannino e, promosso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito del progetto ReggioFest 2026, grazie all’impegno del consigliere comunale Paolo Bilardi, il Festival ha registrato una grande partecipazione di pubblico, confermandosi come un importante momento di aggregazione per la comunità di Catona, che da tempo non ospitava eventi di questa portata, dopo il successo dell'”Estate Catonese”.

«Il “Tra Due Mari Festival” – ha sottolineato il consigliere comunale Bilardi – ha regalato alla città un appuntamento di qualità coinvolgendo un pubblico ampio e variegato. Abbiamo vissuto momenti di comicità con lo show di Gennaro Calabrese, “Calabresissimo Me”, passando per il teatro con “L’Ardito Rosso”, fino all’appuntamento musicale e culturale con “Aramen & Stannum” e allo spettacolo “Non sopporto le cose storte”. A chiudere la rassegna sono stati il concerto degli Incanto Quartet e l’esibizione di Fabio Macagnino insieme all’Orchestra del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria, regalando al pubblico una serata di grande qualità».

«Sono state cinque serate – prosegue Bilardi – che hanno dimostrato ancora una volta quanto sia importante investire nella cultura, nello spettacolo e negli eventi capaci di creare comunità. Portare le persone a vivere insieme i nostri spazi significa rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare i quartieri, dando loro nuova vitalità. Catona ha risposto con entusiasmo e la grande partecipazione registrata rappresenta il segnale più bello della riuscita dell’iniziativa».

«Ringrazio gli organizzatori Demetrio Mannino ed Elmar Elisabetta Marcianò, gli artisti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Festival – conclude il consigliere comunale – ma soprattutto ringrazio i cittadini che hanno partecipato numerosi. La risposta di Catona ci incoraggia a proseguire su questa strada: gli eventi culturali e di spettacolo non sono soltanto intrattenimento, ma rappresentano uno strumento concreto per animare i quartieri, valorizzare gli spazi pubblici e costruire comunità».