Loredana Berté infiamma e ringrazia Locri

Il tutto esaurito fatto registrare in una serata di fine agosto, quando l’estate potrebbe dirsi ormai conclusa, nel cuore di uno dei giacimenti storici e culturali tra i più ricchi della regione e del Mediterraneo, dimostra che il format promosso dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e attuato dall’Ente Parchi Marini Regionali è vincente e replicabile: la promozione integrata di parchi archeologici, naturali e marini e di tutto ciò che può essere abbracciato lungo questo percorso, dai borghi alle produzioni agroalimentari, funziona e pure bene. Il turismo sta crescendo, è un dato di fatto. Le cose in Calabria stanno cambiando in modo positivo e insieme al Presidente Occhiuto non possiamo che essere soddisfatti per il lavoro di squadra che si sta portando avanti nei territori, senza precedenti e con risultati sotto gli occhi di tutti.

L’ASSESSORE AL TURISMO: SODDISFATTI DEL LAVORO PORTATO AVANTI CON EPMR

Lo ha ribadito l’assessore regionale al turismo Giovanni Calabrese al termine della partecipatissima seconda giornata di Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare, che ieri (mercoledì 27), si è conclusa con i numeri straordinari del concerto di Loredana Bertè e del suo Ancora Ribelle – Summer Tour 2026, che celebra i suoi 50 anni di carriera.

GRANDE (CALABRIA FILM COMMISSION): BELLISSIMA PAGINA PER IL TERRITORIO

Una bellissima pagina che si sta scrivendo per il territorio calabrese. Una settimana di magia. È così che ha commentato l’iniziativa il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande che, invitato a salire sul palco dal conduttore Domenico Gareri, si è complimentato con l’assessore regionale Calabrese e con gli organizzatori per la visione e la strategia sottesa alla sei giorni di eventi che si concluderanno il prossimo 30 agosto; per salutare il pubblico e dare il benvenuto all’Artista di Bagnara Calabra.

VISITE GUIDATE ED ESPERIENZE DEL GUSTO, COMBINAZIONE VINCENTE

Acqua e benessere, è il focus dell’evento che prima del concerto della Bertè ha visto protagonisti, all’interno del Museo, coordinati da Maria Teresa d’Agostino, insieme alla direttrice del Museo Elena Trunfio, anche gli autori di Dove canta il cuculo, Gioacchino Criaco e Il Signore delle acque, Giuseppe Zucco. Si sono alternate anche visite guidate ed esperienze del gusto promosse dal GAL Terre Locridee e dalle aziende del territorio. Per i Parchi Marini Regionali, la gastronoma Elena Bursese, per il Progetto dell’EMPR dal titolo “La Calabria, una montagna in mezzo al mare”, ha guidato gli ospiti nel percorso esperienziale e del gusto costruito intorno ai sapori e alle materie prime del territorio, tra costa ed entroterra.

OGGI GIOVEDÌ 27 TAPPA A MONASTERACE. DALLE ORE 17 FINO A MACAGNINO

Oggi, giovedì 27, Luce sui Parchi, la cui direzione artistica è affidata all’Accademia Senocrito, con il Direttore artistico Saverio Varacalli, raggiungerà Monasterace e l’Antica Kaulon. Un drago in riva al mare è il titolo del talk che si terrà alle ore 17 e al quale interverranno il Sindaco Carlo Murdolo; la Direttrice del Museo Elisa Nisticò ed il funzionario Lucia Spanò, l’assessore regionale al turismo

Giovanni Calabrese ed il cantautore cauloniese Fabio Macagnino che si esibirà con l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria. Format confermato per le visite guidate tra archeologia e sapori con la gastronomia Elena Bursese, il direttore Gal Terre Locridee Guido Mignolli, le guide Roberta Eliodoro e Francesco Leo.

VENERDÌ 28 A LOCRI ARRIVA CARMEN CONSOLI. IL 29 A PORTIGLIOLA

Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare, progetto promosso dal Dipartimento regionale al Turismo, nell’ambito di Calabria Straordinaria e attuato dall’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria (EPMR) guidato dal Direttore Raffaele Greco, con il coinvolgimento della Fondazione Calabria Film Commission, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Ministero del Turismo continua fino al 30 agosto. Domani, venerdì 28, si tornerà al Casino Macrì di Locri per raccontare l’insediamento romano e le relazioni commerciali nel Mediterraneo, prima del concerto di Carmen Consoli all’Arena Epizefiri di Locri. Sabato 29, a Portigliola, il Teatro greco-romano accompagnerà il tema delle relazioni tra le comunità mediterranee e lo spettacolo di Sebastiano Somma. Domenica 30, infine, la Villa Romana di Casignana ospiterà l’ultima giornata dedicata al rapporto tra villa, mare, storia e miti, con Tosca a chiudere il percorso.