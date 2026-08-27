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Rete idrica: criticità sotto osservazione e massima attenzione dell’Amministrazione comunale. Franz Caruso: “L’obiettivo resta chiaro: garantire un’erogazione continua e regolare dell’acqua a tutti i cittadini”

In merito alle criticità che stanno interessando la rete idrica dello Zumpo e, in particolare, le zone di Donnici, Sant’Ippolito e Borgo Partenope, l’Amministrazione comunale di Cosenza intende rassicurare i cittadini sul fatto che la situazione è seguita con la massima attenzione e con un’attività costante da parte degli uffici e dei tecnici comunali. A causa di anomalie riscontrate sulla rete idrica dello Zumpo, sono in corso ormai da diversi giorni tutte le attività necessarie a individuare le criticità che impediscono il normale funzionamento del servizio. L’impresa incaricata, costantemente seguita e supportata dai tecnici comunali, sta verificando l’intero tracciato della rete, dalla sorgente ai partitori e fino ai serbatoi. Le operazioni, svolte in stretto raccordo con il dirigente del Settore e con il Sindaco Franz Caruso, sono finalizzate a individuare eventuali perdite, rotture o altre anomalie che possano compromettere la regolare erogazione dell’acqua. Si tratta di un intervento particolarmente complesso anche per le caratteristiche del territorio: diversi tratti della rete attraversano zone impervie e difficilmente accessibili, rendendo necessarie verifiche puntuali lungo l’intero sviluppo della condotta. Proprio per questo l’Amministrazione Comunale ha scelto di non limitarsi a interventi tampone, ritenendo di procedere a una ricognizione completa della rete, con l’obiettivo di individuare l’origine delle criticità e arrivare a una soluzione stabile. L’obiettivo resta chiaro: garantire un’erogazione continua e regolare dell’acqua a tutti i cittadini, senza lasciare indietro le aree periferiche della città. L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che le famiglie stanno affrontando, soprattutto in questi giorni di temperature elevate e sta seguendo direttamente l’evolversi delle attività. Nei prossimi giorni, purtroppo, potrebbero ancora verificarsi temporanei disagi, riduzioni di pressione o interruzioni nelle aree servite dalla rete dello Zumpo, in particolare a Donnici, Sant’Ippolito e Borgo. Per far fronte alle eventuali emergenze sarà inoltre garantita la presenza di un’autobotte a disposizione della cittadinanza. «Sappiamo bene – afferma il sindaco Franz Caruso – che i cittadini non possono aspettare e che ogni interruzione dell’acqua rappresenta un disagio concreto per le famiglie. Proprio per questo stiamo mettendo in campo tutte le risorse disponibili e seguendo quotidianamente le verifiche sulla rete. Non stiamo abbandonando le periferie, anzi: anche in questa circostanza stiamo dimostrando che Donnici e le altre aree interessate sono al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale. L’obiettivo non è soltanto superare l’emergenza, ma comprendere le cause delle anomalie e ripristinare condizioni di piena e regolare funzionalità del servizio”. L’Amministrazione continuerà a monitorare costantemente i lavori e a dar corso alle verifiche tecniche che proseguiranno fino al completo ripristino della regolare funzionalità della rete. Ai cittadini il Sindaco ha chiesto collaborazione e comprensione per i disagi che, nonostante gli interventi in corso, potrebbero ancora verificarsi.

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