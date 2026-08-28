Reggio Futura: “La politica esce dal Palazzo. La Sesta Commissione per la prima volta in Camera di Commercio”

La sensibilità umana e istituzionale significa, prima di tutto, avere la capacità di ascoltare e raccogliere le istanze che provengono dal territorio, senza considerare la politica come un potere chiuso all’interno delle stanze di un Palazzo. È con questo spirito che, per la prima volta nella storia, la Sesta Commissione consiliare “Attività Produttive” del Comune di Reggio Calabria, presieduta dal consigliere Marco Parisi, ha scelto di tenere una propria seduta fuori dalla sede istituzionale di Palazzo San Giorgio, recandosi presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria per incontrare direttamente una delle istituzioni più importanti per la vita economica e produttiva della città. Un gesto dal forte valore simbolico e, soprattutto, concreto: portare le istituzioni fuori dal Palazzo per incontrare chi ogni giorno vive e anima il tessuto economico della città.

“Questa iniziativa nasce dalla convinzione che il ruolo di una Commissione Consiliare non debba esaurirsi nelle aule istituzionali – sottolinea il Gruppo Consiliare– ma debba tradursi nella capacità di ascoltare, confrontarsi e costruire insieme risposte alle esigenze del territorio. La Camera di Commercio rappresenta un interlocutore fondamentale e l’incontro di pochi giorni fa costituisce l’inizio di un percorso che intendiamo proseguire”. Per Reggio Futura, questo incontro rappresenta una scelta di metodo che merita di essere sottolineata: la buona politica è una politica che ascolta, che si confronta e che sa andare incontro alla città. La Sesta Commissione intende infatti proseguire su questa strada, ripetendo questo genere di incontri e portando il confronto direttamente nei luoghi in cui si sviluppano le attività economiche, produttive e imprenditoriali della città.

L’obiettivo è quello di incontrare tutti gli attori e i protagonisti della vita economica e imprenditoriale reggina: associazioni di categoria, organizzazioni datoriali e sindacali, imprese, commercianti, artigiani, professionisti e tutte quelle realtà che, quotidianamente, contribuiscono alla crescita di Reggio Calabria. Non una politica chiusa dentro un Palazzo, dunque, ma un’istituzione che si mette in ascolto della città e costruisce insieme al territorio il proprio percorso. È questo il senso dell’iniziativa promossa dal presidente Parisi: trasformare il confronto con il territorio in un metodo permanente di lavoro, perché lo sviluppo economico della città passa necessariamente dalla capacità delle istituzioni di conoscere, ascoltare e valorizzare chi produce, investe e crea lavoro a Reggio Calabria.