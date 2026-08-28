Cosenza-Potenza a Crotone: i provvedimenti per la viabilità cittadina

Al fine di consentire lo svolgimento dell’incontro di calcio Cosenza – Potenza previsto allo Stadio “Ezio Scida” il 29 agosto 2026 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– l’istituzione temporanea del divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, in via G. Paolo II, nel tratto compreso tra piazza A. Caputi e piazza F. Corrado, nonché sul piazzale Milone, dalle ore 18:30 del 29 agosto 2026 e fino a cessate esigenze, con esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei mezzi di soccorso, nonché dei veicoli espressamente autorizzati;

– l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, in via G. Paolo II, nel tratto compreso tra piazza A. Caputi e piazza F. Corrado, nonché sul piazzale Milone, dalle ore 18:30 del 29 agosto 2026 e fino a cessate esigenze, con esclusione dei veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei mezzi di soccorso, nonché dei veicoli espressamente autorizzati.

Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Teatro in Concerto con Luca Velletri” nell’ambito del Crotone Summer 2026 presso l’Arena del Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza” previsto per il giorno 31 agosto 2026 sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

– la chiusura al traffico veicolare di via A. Daniele, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Nuova Poggioreale e via A. Tedeschi, limitatamente alla direzione di marcia verso via A. Tedeschi, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del 31 agosto 2026;

– contestualmente – per i veicoli che si immettono in via A. Daniele con provenienza da via S. Paternostro – l’obbligo di svoltare a destra in direzione di via Nuova Poggioreale, dalle ore 21:00 alle ore 24:00 del 31 agosto 2026.