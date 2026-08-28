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Dierre Basketball: il programma della pre-season

Si suda e si fatica.
La Dierre Basketball Reggio Calabria si sta allenando forte per farsi trovare pronta all’interno del competitivo campionato di Serie C Unica.
Primi passi in città per il nuovo allenatore Dario Lo Storto, supportato dal nuovo preparatore atletico Andrea Santisi.
Batalsky è il giocatore non formato arrivato da Viadana, accanto a lui, i “nuovi”, Misolic e Marcone, che ritornano in regione, Stefano Natalini,Vozza,Giorgino ed Indelicato uniti al reggino Alessandro Pes.
Nel roster anche il giovanissimo Lorenzo Centofanti.
Questo il programma delle amichevoli.
Il 6 settembre sfida al Palapulerà contro la realtà di B della Basket Academy di Catanzaro.
Il 12 ed 13 settembre quadrangolare al Palamilone di Milazzo contro Svincolati,Barcellona Basket e Basket School Messina.
Il 16 settembre, test-match contro la rappresentante calabrese del girone Nord(insieme al Pollino), quello Campano, la neopromossa Pirossigeno:si gioca al Palapirossigeno per replicare tre giorni dopo a Reggio Calabria.
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