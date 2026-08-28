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Calabria

Papillo: “Una misura di equità che riconosce la specificità del lavoro portuale. La riforma del TPL sia costruita attorno a chi il lavoro lo fa ogni giorno”

La CISAL Calabria esprime pieno sostegno all’emendamento all’art. 6 della proposta di legge regionale “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”, presentato dal consigliere regionale Giuseppe Mattiani quale primo firmatario, insieme ai consiglieri Gianpaolo Bevilacqua e Orlandino Greco. La proposta emendativa punta a inserire i lavoratori portuali del Porto di Gioia Tauro e di tutti gli altri scali calabresi tra le categorie aventi diritto a riduzioni ed esenzioni tariffarie.

“Come CISAL Calabria riteniamo doveroso sostenere questa iniziativa — dichiara il commissario regionale Vitaliano Papillo —. Il lavoro portuale è organizzato su turnazioni e fasce orarie che non coincidono con gli orari standard del trasporto pubblico: significa che il lavoratore, molto spesso, non ha alternativa al mezzo privato e ne sostiene interamente il costo. Prevedere agevolazioni tariffarie non è un favore, è il riconoscimento di una condizione oggettiva di svantaggio”.

“Il sistema portuale calabrese — prosegue Papillo — è una delle poche infrastrutture strategiche su cui questa regione può realmente contare in termini di occupazione e sviluppo. Ma un porto non è fatto solo di banchine e traffici: è fatto di persone, di famiglie, di reddito. Garantire collegamenti efficienti, accessibili e compatibili con gli orari di ingresso e uscita dal lavoro significa sostenere allo stesso tempo il diritto alla mobilità, la continuità operativa degli scali e una mobilità più sostenibile sul piano ambientale”.

La CISAL Calabria auspica che l’emendamento venga accolto nel corso dell’iter in Commissione e in Aula e che il principio venga esteso, in una logica di coerenza, a tutte le categorie di lavoratori che operano su turni e in condizioni di disagio orario.

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