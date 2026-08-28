Provincia Cosenza, nominati tre nuovi dirigenti: Faragalli punta sulle professionalità interne

A seguito delle regolari selezioni comparative, di cui due riservate al personale interno e una pubblica, con decreti del Presidente della Provincia sono stati nominati i nuovi dirigenti dell’Ente.
Il dott. Antonio Maletta assume la direzione del Settore Bilancio e Programmazione e, in via eccezionale, considerata l’esiguità del numero dei dirigenti presenti nei ruoli dell’Ente, anche l’incarico ad interim della direzione del Settore Patrimonio e Tributi.
L’ing. Gianluca Morrone assume la direzione del Settore Viabilità e Trasporti e, sempre in via eccezionale, anche gli incarichi ad interim della direzione del Settore Pianificazione Territoriale e del Settore Ambiente.
L’ing. Giulia Assunta Morrone assume la direzione del PNRR e, in considerazione della carenza di personale dirigenziale, anche l’incarico ad interim della direzione del Settore Edilizia – Datore di Lavoro.
Si tratta di tre professionalità interne e storiche dell’Ente, che hanno maturato negli anni una significativa esperienza e una profonda conoscenza della macchina amministrativa, dei procedimenti e delle esigenze del territorio.
Una scelta, quella compiuta dal Presidente Biagio Faragalli, che punta a valorizzare le competenze presenti all’interno dell’Amministrazione e, allo stesso tempo, a garantire una gestione attenta ed efficiente delle risorse pubbliche.
«Queste nomine – dichiara il Presidente Faragalli – rappresentano innanzitutto il riconoscimento del merito, della professionalità e dell’impegno dimostrato negli anni da tre dipendenti che conoscono profondamente la nostra Amministrazione. Abbiamo scelto di investire sulle risorse umane che già lavorano nell’Ente, dando loro la possibilità di assumere responsabilità dirigenziali attraverso procedure comparative regolari e trasparenti».
«È una scelta – prosegue Faragalli – che considero importante anche sotto il profilo della buona amministrazione. Valorizzare le professionalità interne significa infatti poter contare su competenze già consolidate, su una conoscenza diretta della struttura e dei procedimenti e, nello stesso tempo, conseguire un significativo risparmio per l’Ente. I tre nuovi dirigenti provengono infatti dal ruolo dei funzionari, già titolari di Elevata Qualificazione, e questo consente di ottimizzare i costi del personale e di utilizzare in maniera più razionale le risorse disponibili».
Il Presidente sottolinea inoltre come gli incarichi ad interim siano stati attribuiti «in via eccezionale e per la necessità di garantire continuità all’azione amministrativa, considerato il numero esiguo di dirigenti attualmente presenti nei ruoli dell’Ente».
Nell’ambito del rafforzamento della struttura a supporto dell’attività istituzionale del Presidente, sono stati inoltre conferiti tre incarichi nell’Ufficio di Staff del Presidente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).
Al sig. Piero Parisano è stato conferito un incarico con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e full-time, mentre al sig. Pino Dell’Armi e al sig. Fabrizio Fabiano sono stati conferiti due distinti incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time, per 18 ore settimanali.
Tutti e tre gli incarichi sono finalizzati a supportare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, assicurando un adeguato supporto alle attività istituzionali e amministrative connesse al mandato.
«Anche in questo caso – dichiara il Presidente Faragalli – si tratta di incarichi finalizzati a garantire un supporto concreto ed efficace alle attività del Presidente e dell’Amministrazione, nell’interesse dell’Ente e della comunità. Abbiamo individuato professionalità che potranno contribuire, con impegno e disponibilità, al lavoro istituzionale della Provincia».
«La Provincia – conclude Faragalli – ha bisogno di una struttura amministrativa efficiente, competente e capace di affrontare le numerose sfide che abbiamo davanti, a partire dagli investimenti del PNRR, dalla viabilità, dalla programmazione finanziaria, dalla tutela del patrimonio e dell’ambiente. Sono certo che i nuovi dirigenti sapranno mettere a disposizione dell’Ente la loro esperienza e le loro competenze, nell’interesse esclusivo della comunità e del territorio».
Con queste nomine la Provincia rafforza dunque la propria struttura organizzativa, puntando sulle professionalità interne e assicurando continuità all’attività amministrativa, con particolare attenzione al contenimento della spesa e all’efficienza dell’azione dell’Ente.