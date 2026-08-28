Provincia Cosenza, nominati tre nuovi dirigenti: Faragalli punta sulle professionalità interne

Il Presidente sottolinea inoltre come gli incarichi ad interim siano stati attribuiti «in via eccezionale e per la necessità di garantire continuità all’azione amministrativa, considerato il numero esiguo di dirigenti attualmente presenti nei ruoli dell’Ente».

Nell’ambito del rafforzamento della struttura a supporto dell’attività istituzionale del Presidente, sono stati inoltre conferiti tre incarichi nell’Ufficio di Staff del Presidente ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Al sig. Piero Parisano è stato conferito un incarico con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e full-time, mentre al sig. Pino Dell’Armi e al sig. Fabrizio Fabiano sono stati conferiti due distinti incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time, per 18 ore settimanali.

Tutti e tre gli incarichi sono finalizzati a supportare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, assicurando un adeguato supporto alle attività istituzionali e amministrative connesse al mandato.

«Anche in questo caso – dichiara il Presidente Faragalli – si tratta di incarichi finalizzati a garantire un supporto concreto ed efficace alle attività del Presidente e dell’Amministrazione, nell’interesse dell’Ente e della comunità. Abbiamo individuato professionalità che potranno contribuire, con impegno e disponibilità, al lavoro istituzionale della Provincia».

«La Provincia – conclude Faragalli – ha bisogno di una struttura amministrativa efficiente, competente e capace di affrontare le numerose sfide che abbiamo davanti, a partire dagli investimenti del PNRR, dalla viabilità, dalla programmazione finanziaria, dalla tutela del patrimonio e dell’ambiente. Sono certo che i nuovi dirigenti sapranno mettere a disposizione dell’Ente la loro esperienza e le loro competenze, nell’interesse esclusivo della comunità e del territorio».

Con queste nomine la Provincia rafforza dunque la propria struttura organizzativa, puntando sulle professionalità interne e assicurando continuità all’attività amministrativa, con particolare attenzione al contenimento della spesa e all’efficienza dell’azione dell’Ente.