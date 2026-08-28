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Calabria

“Luce sui Parchi”, Calabrese: “Il progetto continuerà. Abbiamo riacceso i riflettori sul patrimonio archeologico calabrese”

Ora che, attraverso questo format regionale di promozione turistica integrata senza precedenti, che mette insieme giacimenti archeologici e spettacolo, abbiamo acceso i riflettori sul patrimonio archeologico calabrese, l’idea è quella di continuare. È un progetto, quello costruito con il Dipartimento al Turismo, i Parchi Marini Regionali, Calabria Straordinaria e Calabria Film Commission, realizzato in poco tempo, ma che ha prodotto già grandissimi risultati consentendoci di riaccendere i riflettori e generare consapevolezza sul patrimonio storico e distintivo di questa regione, incastonata tra terra e mare, entroterra e costa.

 

L’ASSESSORE CALABRESE: PROGETTO CONTINUERÀ

Ad esprimere soddisfazione per la terza delle sei giornate previste dalla manifestazione “Luce sui Parchi – la storia che viene dal mare” che ieri, giovedì 27, ha fatto tappa a Monasterace, nel parco archeologico dell’Antica Kaulon guidato dalla Direttrice del Museo Elisa Nisticò, è stato regionale al turismo Giovanni Calabrese che ha condiviso lo straordinario risultato con il Primo Cittadino Carlo Murdolo.

 

TUTTI PAZZI PER IL DRAKON DI KAULON

È stato il Drakon di Kaulon, il mosaico ellenistico unico al mondo che rappresenta draghi, delfini, ippocampi e motivi marini su una pavimentazione di grande pregio, esposta nel Parco archeologico e nel Museo locale, la vera star della giornata ospitata a Monasterace. Bambini ed adulti hanno preso parte all’incontro “Un drago in riva al mare” al quale sono intervenuti, insieme al Sindaco Murdolo ed il funzionario Lucia Spanò.

la Direttrice del Museo Elisa Nisticò

 

MACAGNINO CONQUISTA TUTTI CON CONTAMINAZIONI MUSICALI

Poi tutti ad applaudire il cantautore cauloniese Fabio Macagnino che si è esibito con l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria emozionando grandi e piccini, con le suggestioni mediterranee, i suoni ancestrali e le contaminazioni tra strumenti della tradizione Made in Calabria e gli strumenti più contemporanei. Successo confermato anche per le visite guidate con le guide Roberta Eliodoro e Francesco Leo, i percorsi del gusto suggeriti dalla gastronoma Elena Bursese e le proposte identitarie promosse dal Gal Terre Locridee guidato dal direttore Guido Mignolli.

 

OGGI VENERDÌ 28 A LOCRI ARRIVA CARMEN CONSOLI.

Oggi, venerdì 28, Luce sui Parchi tornerà al Parco Archeologico di Locri Epizefiri per raccontare, dalle ore 18, L’insediamento romano e le relazioni commerciali nel Mediterraneo, prima del concerto di Carmen Consoli, la Cantantessa, Tra mito e follia, all’Arena Epizefiri di Locri, con inizio alle ore 21.

 

IL 29 A PORTIGLIOLA. DOMENICA 30 A CASIGNANA

Luce sui Parchi – La storia che viene dal mare, progetto promosso dal Dipartimento regionale al Turismo, nell’ambito di Calabria Straordinaria e attuato dall’Ente Parchi Marini Regionali della Calabria (EPMR) guidato dal Direttore Raffaele Greco, con la direzione artistica dell’Accademia Senocrito, il coinvolgimento della Fondazione Calabria Film Commission, patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Ministero del Turismo continua fino a domenica 30 agosto.  Domani, sabato 29, a Portigliola, il Teatro greco-romano accompagnerà il tema delle relazioni tra le comunità mediterranee e lo spettacolo di Sebastiano Somma. Domenica 30, infine, la Villa Romana di Casignana ospiterà l’ultima giornata dedicata al rapporto tra villa, mare, storia e miti, con Tosca a chiudere il percorso.

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