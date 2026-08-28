Startup locali, nazionali e internazionali e formazione AI: il 31 agosto “Intelligenza di Comunità” a Monasterace

Il 31 agosto, dalle ore 18.00, il Castello Medievale di Monasterace Superiore ospita “Intelligenza di Comunità”, una serata dedicata a startup, innovazione, cultura e formazione sull’Intelligenza Artificiale, realizzata nell’ambito di +M.O.R.E. – Monasterace Open Resource Experience, progetto finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Al centro dell’appuntamento ci saranno progetti di imprenditorialità innovativa provenienti da contesti locali, nazionali e internazionali, parte dell’hub connesso al progetto M.O.R.E. e dell’ecosistema sviluppato attorno all’applicazione delle tecnologie emergenti in ambiti come turismo, salute e valorizzazione dei territori. Le progettualità saranno protagoniste di una pitch session dedicata alla presentazione di esperienze, idee e nuove soluzioni sviluppate in differenti settori.

Tra i progetti protagonisti Aura, Biovocs, Horo Pizza D’élite, Lenipsor, Precision Vineyard Robotics, TechnoGeeks e Welchome. TechnoGeeks parteciperà con un contributo dalla Palestina. Un momento pensato non soltanto per dare visibilità alle nuove imprese, ma anche per favorire relazioni tra PMI innovative e startup, istituzioni, professionisti e territorio.

Accanto alla pitch session, “Intelligenza di Comunità” ospiterà talk dedicati a innovazione, investimenti e attrattività territoriale. Interverranno anche Nino Cartabellotta della Fondazione GIMBE, sul rapporto tra sanità e innovazione; Fortunato Varone, Direttore Generale del Dipartimento Lavoro e Imprese Produttive della Regione Calabria, sulle politiche regionali per l’innovazione; Cosmano Lombardo, Founder & CEO di Search On Media Group, sul ruolo dell’imprenditorialità innovativa; Pasquale Brancaccio, Founder di INHUSE, sulla connessione dei territori con l’ecosistema dell’innovazione; Marco Lotito, Innovation Manager Search On Media Group, e Chiara Di Clemente, con la case history Monaci Digitali relativa alla capacità delle aree interne di promuoversi e attrarre nuovi residenti.

Intelligenza Artificiale per raccontare e valorizzare i territori

Uno spazio specifico sarà dedicato alla formazione sull’Intelligenza Artificiale, con Giorgio Taverniti, Founder & Tech Speaker Search On Media Group, tra i principali esperti AI & Digital a livello internazionale. L’intervento approfondirà in particolare come gli strumenti AI possano essere utilizzati per promuovere il patrimonio culturale e turistico, raccontare in modo nuovo le specificità locali e rafforzare la capacità dei territori di generare interesse e attrattività, mantenendo al centro conoscenza, identità e competenze umane.

“La sfida non è usare l’Intelligenza Artificiale per raccontare tutti i territori nello stesso modo, ma fare esattamente il contrario: utilizzarla per far emergere ciò che rende ogni luogo unico. Patrimonio, cultura, persone e conoscenze locali sono il vero punto di partenza; l’AI può amplificarne il valore, creare nuovi modi di renderlo accessibile e aprire