Catanzaro, CNA: “Bene i 2 milioni per le imprese. ora bandi semplici e tempi certi”

CNA Catanzaro plaude all’intervento da due milioni di euro messo in campo dall’Amministrazione comunale per sostenere la nascita, il consolidamento e il rilancio delle imprese nel centro storico e nei principali quartieri identitari della città.

La misura, contenuta nell’Operazione 8 della Strategia Urbana Integrata “Rigenerazione, coesione e sostenibilità per il futuro della città” e finanziata dal Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, raccoglie anche gli stimoli e le esigenze emersi nel corso dei tavoli di confronto con le associazioni di categoria, ai quali ha preso parte CNA.

Per la Confederazione degli artigiani, uno degli aspetti più significativi dell’intervento è la visione policentrica della città che ne è alla base. Ripensare Catanzaro come una città unica, superando la tradizionale separazione tra centro e periferia e valorizzando le specifiche identità dei quartieri, considerati cuori pulsanti di economia, socialità e cultura, rappresenta un passaggio fondamentale anche per costruire una nuova prospettiva di sviluppo economico.

«Condividiamo e sosteniamo l’obiettivo dichiarato di sostenere il commercio di prossimità, l’artigianato tradizionale e innovativo, le imprese culturali e creative e i servizi innovativi – afferma la presidente di CNA Catanzaro, Giovanna Vono –. La rigenerazione deve essere anche economica e sociale, favorendo la nascita di nuove attività, rafforzando quelle esistenti e creando servizi capaci di rendere attrattivi i diversi ambiti della città».

Allo stesso tempo, CNA richiama l’attenzione sulla necessità di predisporre bandi semplici, accessibili e veloci, soprattutto per le microimprese, accompagnati da tempi certi per l’erogazione dei contributi. Per la Confederazione, gli incentivi alle attività economiche devono inoltre inserirsi in una strategia più ampia, nella quale convergano interventi sul decoro urbano, sulla sicurezza, sui parcheggi e sulle politiche relative agli affitti.

«È fondamentale proseguire il confronto con le associazioni di categoria – sottolinea Vono –. Solo ascoltando chi vive ogni giorno le difficoltà di questi quartieri si possono costruire bandi realmente efficaci, capaci di premiare chi investe, chi assume giovani e chi garantisce servizi continuativi».

CNA Catanzaro conferma, infine, la propria disponibilità a supportare concretamente l’attuazione della misura.

«Come CNA Catanzaro – conclude la presidente – diamo fin da ora la nostra piena disponibilità a collaborare. Metteremo a disposizione i nostri uffici per attivare uno sportello informativo rivolto a tutti gli imprenditori e alle associazioni interessati a partecipare».