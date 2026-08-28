Cosenza, corsisti GOL bloccati al traguardo: “Quando potremo sostenere l’esame finale?”

«Da mesi siamo in attesa di una risposta». Si può riassumere così la condizione di disagio vissuta da un gruppo di corsisti che hanno partecipato al corso GOL per Guardia ecologica, avviato attraverso l’Ufficio del lavoro presso la struttura A.D.A.P. di Cosenza, in via Reggio Calabria.

Sono complessivamente sei-sette persone, tra giovani e padri di famiglia, che hanno deciso di investire tempo e impegno in un percorso formativo iniziato nel gennaio 2025. Prima la parte teorica, durata circa quattro-cinque mesi, poi il tirocinio svolto presso un Comune. Un percorso portato avanti secondo le tempistiche previste e arrivato ormai all’ultimo passaggio: l’esame finale.

Il problema, spiegano i corsisti, è che proprio quando sembrava ormai vicino il traguardo, è iniziata un’attesa che dura da mesi.

«Siamo davvero confusi per questa situazione – racconta uno dei corsisti, facendosi portavoce dell’istanza del gruppo – perché questa attesa genera domande, ma nessuno riesce a darci risposte».

La scuola, spiegano, avrebbe completato il proprio percorso e sarebbe ora in attesa di indicazioni da parte della Regione Calabria sulle modalità e sui tempi per poter procedere con l’esame.

«Siamo sicuri che la nostra scuola abbia fatto le dovute sollecitazioni e confidiamo che continui a farle anche da settembre in poi. Il problema è che, al momento, nessuno riesce a darci una risposta concreta».

È proprio la mancanza di comunicazioni certe a pesare maggiormente sulla situazione. I corsisti non chiedono scorciatoie, ma semplicemente di conoscere i tempi e le modalità per poter concludere un percorso iniziato ormai oltre un anno fa.

Per questo la loro richiesta è rivolta direttamente alla Regione Calabria e al presidente Roberto Occhiuto: «Vorremmo capire quali siano le intenzioni della Regione nei nostri confronti e soprattutto quando potremo finalmente sostenere questo esame».

Una vicenda che sembra nascere, dunque, da una mancata correlazione tra il completamento delle attività formative e i successivi passaggi amministrativi. Nel frattempo, chi ha investito tempo e aspettative in questo percorso resta fermo sulla linea del traguardo.

«Siamo fiduciosi che settembre possa portarci notizie definitive – conclude il portavoce dei corsisti – però è arrivato davvero il momento che qualcuno ci dia risposte concrete. Vogliamo sapere perché, dopo aver completato il corso e il tirocinio, non possiamo ancora sostenere l’esame finale».

Un esame considerato particolarmente importante anche in prospettiva futura, perché l’abilitazione potrebbe rappresentare uno dei requisiti necessari per eventuali concorsi nel settore.

«Abbiamo fatto la nostra parte. Adesso chiediamo soltanto di poter concludere il percorso che abbiamo iniziato».