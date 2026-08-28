Reggina: Filippo Lopresti torna ad essere lo speaker del “Granillo”

Per usare un’espressione cara a Nino Ballarino: ogni pagliaccio nel suo circo ed ogni re sul suo trono. Dopo la brusca interruzione della collaborazione nella passata stagione, Filippo Lopresti torna a pieno titolo ad essere lo speaker della Reggina. Già dalla gara di Coppa Italia di domenica alle 20:30 contro il Digiesse Praiatortora, il noto dj reggino tornerà in cabina al “Granillo” per leggere le formazioni ed annunciare gol e sostituzioni.
Mentre il buon Filippo starà già cercando di capire dove cade l’accento sul cognome di Juan Heredia, talentuoso argentino del Digiesse, gli diamo il bentornato sul suo trono. Da anni è station manager di Radio Touring 104, emittente che a breve annuncerà qualche novità nel proprio palinsesto riguardante le trasmissioni sulla Reggina.
p.f.
Reggina: si interrompe la collaborazione con lo speaker Filippo Lopresti dopo 26 anni