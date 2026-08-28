Uno sguardo fashion alla Cultura Arbëreshe: la creatività degli studenti del Palma Green Falcone Borsellino sfila a Vaccarizzo

La cultura arbëreshe incontra la creatività contemporanea e, attraverso lo sguardo dei giovani, si apre a nuove forme di espressione. È quanto accaduto il 12 agosto a Vaccarizzo Albanese, nell’ambito della 43ª Rassegna del Costume e della Cultura Arbëreshe, con il progetto “Uno sguardo fashion alla Cultura Arbëreshe”, curato dall’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano e presentato dal direttore artistico della rassegna, Roberto Cannizzaro.

L’iniziativa nasce dal protocollo d’intesa siglato lo scorso febbraio tra l’Istituto, diretto dal Dirigente Scolastico dott.ssa Cinzia D’Amico, e il Comune di Vaccarizzo Albanese, rappresentato dal sindaco dott. Antonio Pomillo, e si inserisce in un percorso che vede scuola e territorio collaborare nella valorizzazione della cultura e dell’identità arbëreshe.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti della classe 4D dell’indirizzo Sistema Moda, che hanno presentato cinque outfit ideati e realizzati nel corso dell’anno scolastico sotto la guida delle prof.sse Elisabetta Pedace, Maria Francesca Nigro e Maddalena Micieli.

Il punto di partenza è stata una domanda semplice ma ricca di significato: come vestirebbe oggi una donna arbëreshe? Da qui è nato un percorso di ricerca e progettazione che ha portato i ragazzi a reinterpretare il costume tradizionale attraverso il linguaggio della moda contemporanea. I cinque outfit raccontano diverse anime dell’identità arbëreshe: dallo street style a una proposta con i pantaloni, dalle rivisitazioni dell’abito da sposa tradizionale fino all’outfit dedicato all’Arbëria.

A rappresentare l’Istituto durante la serata è stato il prof. Gianluca Coschignano, che ha portato i saluti della dirigente scolastica sottolineando il valore dell’iniziativa e l’importanza di una scuola capace di dialogare con il territorio

E proprio i ragazzi sono stati il cuore dell’evento: Danila Ilie, Sofia Lenoci, Ginevra Fontana, Samuele Santoro, Giovanna Durante, Marta Limongi, Sara Cosenza e Giorgia Gradilone hanno messo in campo creatività, competenze e passione. Alcune delle studentesse hanno inoltre avuto l’opportunità di indossare e sfilare gli outfit, diventando le interpreti dirette delle creazioni realizzate durante il percorso.

Un’esperienza significativa per i ragazzi, che hanno contribuito alla narrazione di una cultura che, proprio attraverso le nuove generazioni, continua a vivere e a trasformarsi.