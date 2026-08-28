Catanzaro piange Gianluca Tolomeo, Bosco: “Se ne va una persona perbene, punto di riferimento per la città”

Il cordoglio del presidente del Consiglio comunale, Gianmichele Bosco, per la scomparsa di Gianluca Tolomeo.

“La scomparsa di Gianluca Torneo addolora profondamente tutta la comunità catanzarese. Se ne va una persona perbene, sempre sorridente, generosa e disponibile, capace di lasciare un ricordo sincero in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Era un simbolo per la sua famiglia, per gli amici e per i colleghi della Polizia di Stato.

Personalmente perdo una persona che ho stimato e apprezzato molto, legata alla nostra città in modo autentico e profondo. Gianluca portava nel cuore Catanzaro e i colori giallorossi, che ha seguito con passione per tutta la vita. Inoltre, nel corso della sua carriera ha rappresentato un importante collante tra la politica istituzionale comunale e forze dell’ordine: un ruolo che gli veniva riconosciuto e che lo aveva fatto diventare un vero e proprio punto di riferimento.

Alla moglie, alla figlia Matilde, al fratello Giuseppe, dipendente dell’Amc, ai familiari e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome del Consiglio comunale e dell’intera città, le più sentite condoglianze”.