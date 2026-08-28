Omicidio a Lauropoli, la Presidente del Consiglio Sofia Maimone convoca i capigruppo consiliari: “Servono risposte concrete e maggiore presenza dello Stato”

“L’omicidio avvenuto questa mattina a Lauropoli è un fatto gravissimo, una ferita profonda per tutta la comunità di Cassano all’Ionio. Non possiamo e non dobbiamo rassegnarci alla violenza.

Come istituzioni abbiamo il dovere di chiedere risposte concrete. Rivolgo quindi un appello alle autorità competenti affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia. Cassano all’Ionio non può sentirsi sola di fronte alla violenza e alla criminalità”.

Così in una nota Sofia Maimone, Presidente del Consiglio Comunale di Cassano all’Ionio a commento dell’agguato che stamane a Lauropoli ha prodotto una vittima e un ferito. Episodio che, secondo gli inquirenti, sarebbe da ricondurre ad ambienti di ‘ndrangheta.

La Presidente sottolinea come, proprio nell’ultimo Consiglio Comunale, all’unanimità, è stato approvato un Ordine del Giorno per il rafforzamento delle politiche di sicurezza, legalità e prevenzione sul territorio. Una scelta condivisa da tutte le forze politiche, che oggi assume un significato ancora più forte.

Per Maimone servono fatti concreti: maggiore presenza dello Stato, il rafforzamento dei presidi di sicurezza, un controllo più capillare del territorio e politiche di prevenzione efficaci.

“Per questo – continua la nota – ritengo necessario convocare nelle prossime ore i capigruppo consiliari, per valutare insieme le iniziative da intraprendere. Non è il momento delle polemiche, ma dell’unità e della responsabilità. Alle Forze dell’Ordine e alla Magistratura va il nostro pieno sostegno e la nostra fiducia. La nostra comunità non vuole vivere nella paura e non accetta che la violenza diventi una presenza normale nella vita quotidiana”.

“Cassano all’Ionio – conclude – non si arrende e non arretra nella difesa della legalità. Come Presidente del Consiglio Comunale, continuerò a svolgere il mio ruolo affinché il Consiglio sia luogo di confronto, responsabilità e iniziativa concreta.

Alla violenza dobbiamo rispondere con la forza delle istituzioni, la presenza dello Stato, la legalità e l’unità della nostra comunità”.