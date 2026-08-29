“Saverio Strati: il dialogo sociale e il canto di Calabria”: il 31 agosto incontro a Reggio Calabria

31 Agosto, lunedì, Inaugurazione del festival, ORE 17,30 , Palazzo Alvaro, sala Boccioni
Saluti istituzionali:
On. Dott. Francesco Cannizzaro ,Sindaco del Comune di Reggio Calabria
Dott. Salvatore Timpano, Presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS
“Saverio Strati: il dialogo sociale e il canto di Calabria”
“La poetica di Saverio Strati promuove con forza diegetica assai rara non solo il riscatto dell’uomo ma anche il moto eversivo del Sud, che ricerca l’identità della propria ‘origine’. E, assieme, la necessità di convertire l’ignoranza in sapiente “stare al mondo”.
Intervento. Prof. Franco Cernuto ,
Direttore del Dipartimento A.I.Par.C Nazionale Universita’, Istruzione, Formazione
Relatore : Prof. Antonio D’Elia -Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria
Dalle ore 17 : Mostra dello scultore Paolo Infortuna