Lamezia, Amministrazione Comunale: “Concluso ‘Sport e Disabilità’, oltre 76 mila euro per l’inclusione attraverso lo sport”

Si è concluso il progetto “Sport e Disabilità”, realizzato dall’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Lamezia Terme attraverso la Linea di intervento 1 del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, finalizzata a promuovere l’inclusione attiva attraverso lo sport.

A darne notizia è l’Amministrazione Comunale, ed evidenzia che il progetto, identificato dal CUP C84H24000480002, ha una dotazione complessiva di 76.286,78 euro ed è stato attuato dal Comune di Lamezia Terme, in qualità di Soggetto Capofila dell’ATS, che comprende i Comuni di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania e San Pietro a Maida.

Le risorse hanno consentito di realizzare interventi concreti a favore dei bambini e delle persone con disabilità, attraverso attrezzature dedicate ad attività ludico-motorie accessibili e sicure, favorendo socializzazione, partecipazione e sviluppo delle capacità cognitive.

Il progetto è stato sviluppato attraverso un percorso di co-programmazione e co-progettazione, che ha coinvolto gli Enti dell’Ambito nella lettura dei bisogni e nella definizione delle risposte. Il Comune di Lamezia Terme ha curato, attraverso il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, le diverse fasi dell’intervento, dalla programmazione alla progettazione, dalla realizzazione alla rendicontazione.

«La conclusione di questo progetto dimostra concretamente cosa significa trasformare le risorse pubbliche in opportunità per le persone – dichiara l’assessore al Welfare Mimmo Gianturco – Oltre 76 mila euro sono diventati interventi concreti e direttamente fruibili, con lo sport come strumento di inclusione. È questa la concretezza che deve caratterizzare l’azione amministrativa: meno annunci e più capacità di realizzare e rendicontare».

«Ringrazio i Sindaci dei Comuni dell’ATS, i referenti tecnici e gli uffici che hanno lavorato alla realizzazione del progetto – prosegue Gianturco – e, in particolare, il Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale guidato dal dirigente Ing. Pasqualino Nicotera, per la professionalità dimostrata nelle diverse fasi. Si è trattato di una importante collaborazione istituzionale la quale conferma che quando istituzioni e strutture amministrative lavorano insieme, i risultati arrivano».

“Sport e Disabilità” conferma il valore della collaborazione tra gli Enti dell’ATS e il ruolo del Comune di Lamezia Terme quale Soggetto Capofila, traducendo le risorse del Fondo in interventi direttamente fruibili dalla comunità.

«Continueremo a lavorare in questa direzione – conclude Gianturco – rafforzando la programmazione sociale territoriale e valorizzando le esperienze maturate per costruire un sistema di welfare sempre più integrato, efficace e vicino ai bisogni delle persone e delle famiglie».