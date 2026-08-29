Minacce alla sindaca di Gioia Tauro, Tridico: “Chi intimidisce la famiglia è un vigliacco. Simona Scarcella non è sola”

«Chi arriva a minacciare la sacralità degli affetti più intimi, spingendosi a evocare brutalità contro i figli e persino contro gli animali domestici è un criminale ed un essere spregevole.

Le parole e i gesti che sono stati rivolti alla sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, sono da condannare in maniera assoluta, senza alcun appello.

Quella è la strategia strisciante dei vigliacchi: colpire nel buio, puntare dritto al cuore e alle paure più umane per tentare di piegare chi, alla luce del sole, lavora ogni giorno per il riscatto della propria terra. È la reazione scomposta e disperata di chi si nutre di malaffare, di chi vive nel fango e vede minacciato il proprio misero sistema di potere da un’amministrazione che non si genuflette.

Come calabrese, prima ancora che come rappresentante delle istituzioni, sono al fianco di Simona Scarcella in modo incondizionato. La nostra terra ha una sete disperata di legalità e di amministratori che rifiutano di abbassare lo sguardo. Lo Stato c’è e saprà dare una risposta implacabile. Sono fermamente convinto che la giustizia farà inesorabilmente il suo corso, spazzando via l’anonimato dietro cui si nascondono oggi questi parassiti della nostra società per consegnarli al giudizio della legge.

In queste ore umanamente cariche di tensione invito il primo cittadino di Gioia Tauro a non cedere allo sconforto che miserabili sperano di insinuare nella sua vita. E la sostengo nel continuare a indossare quella fascia tricolore con orgoglio e fermezza. La resistenza del sindaco, oggi, è l’argine democratico a tutela di tutta Gioia Tauro e dell’intera Calabria onesta.

La sindaca custodisca intatta la sua determinazione a non arretrare di un solo millimetro: la sua trincea è la nostra, e non la lasceremo mai sola». È quanto dichiara l’europarlamentare Pasquale Tridico, capodelegazione del M5S a Bruxelles, già candidato alla presidenza della Regione Calabria.