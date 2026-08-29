La polemica. Avanti Psi: “Reggio Calabria non è quella di Ciccio Franco, Vannacci lo capisce?”: Destra in Movimento: “Porteremo avanti tradizione”

“Chiediamo ai candidati delle destre di confrontarsi con Frank Benedetto per le suppletive alla Camera. Lo devono ai reggini”. Lo dichiara Luigi Incarnato, presidente nazionale di Avanti Psi. “Vannacci – continua – vuole rappresentare la Reggio di Ciccio Franco ma la città è cambiata. Come socialisti riteniamo che il centrosinistra possa e debba dare una lezione di unità e compattezza e battere sia il populismo di Vannacci che il centrodestra di un governo che ha portato l’Italia in crisi. Da un lato c’è l’estrema destra dei Boia chi molla dall’altro un signore che in Calabria non c’è mai stato: l’unica alternativa valida è Frank Benedetto”, conclude Incarnato.

Al segretario Luigi incarnato ricordiamo che Ciccio Franco è ancora vivo nella memoria della città.

Lo afferma Destra in Movimento.

Vannacci può davvero rappresentare quella grande stagione che vide la città di Reggio ribellarsi alla prepotenza dei governi democristiani e socialisti.

Con Vannacci porteremo avanti quella tradizione che per i cittadini di Reggio è storica. Contro i nuovi padroni di centrodestra e centrosinistra