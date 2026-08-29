E’ ufficialmente nato il Comitato n. 2059 di Futuro Nazionale a Castrovillari, guidato da Roberto Senise, figura storica del centrodestra locale. Questo nuovo presidio politico consolida ulteriormente la presenza di Futuro Nazionale nel territorio.

La decisione di Senise di lasciare Forza Italia, dopo quasi trent’anni di militanza, segna un passaggio significativo nel panorama politico locale. Questa scelta è il risultato di una riflessione profonda e di un’analisi attenta delle dinamiche nazionali e regionali, che lo hanno avvicinato alla visione proposta dal Generale Roberto Vannacci, oggi punto di riferimento di un movimento in forte espansione.

L’On. Domenico Furgiuele, coordinatore regionale di Futuro Nazionale, ha espresso il suo plauso a Senise per il coraggio e la determinazione mostrati in questo nuovo percorso. Grazie al suo impegno e alla sua azione capillare, si è rafforzato il radicamento del movimento nel territorio, con un aumento delle adesioni e dell’interesse della cittadinanza.

Con l’ingresso di Senise, Futuro Nazionale arricchisce la propria proposta con una personalità riconosciuta per competenza e capacità di rappresentanza, inserendosi in una fase di strutturazione del movimento, sempre più attento alle istanze locali.

La città di Castrovillari può ora contare su due presidi attivi, destinati a rafforzare il ruolo del movimento e a dare voce a una comunità che chiede rappresentanza, ascolto e visione.