Cosenza, Runco: “Cinque anni chiusi nel Palazzo e ora scoprono le contrade. A chiacchiere”

«Deve essere stata un’estate davvero dura per Caruso.

Prima AVS dice no alla sua candidatura. Poi il M5S denuncia i limiti di cinque anni di amministrazione. Infine una parte importante del PD alza sempre di più il tono delle critiche.

E mentre diventa sempre più improbabile la sua candidatura, Caruso che fa? Manda un assessore turista per caso ad annunciare quattro minibus per periferie e frazioni. Quando partiranno? Con quali percorsi? A quali orari? Con quali fermate? Non si sa. Dopo cinque anni, ancora nessuna certezza. Solo chiacchiere».

Lo afferma Giacomo Runco, coordinatore della rete di attivisti e volontari per Giacomo Mancini sindaco.

«La verità è imbarazzante: per ricordarsi delle contrade c’è voluto un video di Giacomo Mancini. Mancini va sul posto, documenta strade dissestate e collegamenti insufficienti e dal Palazzo rispondono con attacchi personali e annunci. In pratica, confermano la denuncia di Mancini.

Evidentemente Mancini è diventato l’ossessione del Palazzo. Mentre loro insultano, noi stiamo tra i cosentini: ascoltiamo, documentiamo e proponiamo soluzioni.

Se per accorgersi dei problemi della città hanno bisogno dei sopralluoghi di Mancini, significa che per cinque anni sono rimasti chiusi nel Palazzo.

La Cosenza di domani avrà bisogno di persone nuove anche nelle stanze del Comune.

Per Caruso e i suoi assessori turisti per caso, il ritorno a casa si avvicina».