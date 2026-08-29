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“REstate al Museo 2026”: al via a Tiriolo la nuova edizione del Centro Estivo educativo curato dalla cooperativa Scherìa

Parte ufficialmente a Tiriolo l’edizione 2026 del centro estivo educativo “REstate al MUSEO” promosso e organizzato da Scherìa Comunità Cooperativa in stretta collaborazione con il Comune di Tiriolo ed il sostegno del Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori (ex art. 42, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

Sulla scia del successo registrato nelle precedenti edizioni (“Estate al museo 2020” e “REstate al museo 2023”), la nuova programmazione accoglierà fino a 50 partecipanti tra i 6 e gli 11 anni negli spazi esterni del Polo Museale di Tiriolo. L’iniziativa si svilupperà su un arco temporale di tre settimane con 12 giornate ricche di esperienze pratiche, laboratori e uscite sul territorio, basate sui principi dell’apprendimento non formale e dell’outdoor education.

Per garantire un’esperienza serena e accogliente per tutti, ogni proposta sarà rimodulata e personalizzata in base alle esigenze dei partecipanti.

Il programma propone un’esperienza educativa ricca e stimolante ed è stato strutturato in distinti macro-ambiti tematici, nell’ambito di cui opereranno i diversi formatori con specifiche competenze.

L’ambito teatrale ed espressivo è affidato a Pasquale Rogato della Scuola di Teatro “Enzo Corea” di Catanzaro, con un laboratorio dinamico strutturato in “missioni” per esplorare corpo, voce ed emozioni. Patrizia Fulciniti e Gianni Paone dell’APS Terra di Mezzo cureranno invece le letture ad alta voce itineranti nel centro storico e i percorsi di inclusione, insieme a Mariagrazia Merigelli, legati all’albo illustrato Lou e Bill, affiancati da laboratori grafico-pittorici e sessioni di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo.

L’esplorazione del territorio vedrà protagonista la guida AIGAE Angelo Gigliotti insieme a Felice Scozzafava della Cooperativa Scherìa, impegnati in una passeggiata archeo-naturalistica su Monte Tiriolo tra tracce selvatiche, miti e antiche rovine. A completare le attività all’aperto vi saranno le visite ai ruderi del Castello Normanno-Svevo e le immersioni nell’artigianato locale presso la bottega Lignarius di Masino Leone. L’approfondimento storico sarà invece guidato dagli archeologi del Polo Museale con il laboratorio “Tessere di storia” sui mosaici antichi, un viaggio nel tempo per riscoprire la maestria, la pazienza e l’ingegno dei mosaicisti dell’antichità, a cui si affiancheranno le attività di tiro con l’arco realizzate dalla Federazione italiana Tiro con l’Arco (FITARCO).

Tra i momenti speciali previsti figura anche il laboratorio di disegno creativo condotto da Marialuisa Bevivino per raffigurare il Parco di ‘Gianmartino’ tra realtà e desideri futuri.

L’intero team sarà affiancato da operatori qualificati per assicurare un rapporto educativo attento e personalizzato.

“REstate al Museo 2026” si conferma un presidio educativo di fondamentale importanza per il territorio, capace di intrecciare l’inclusione sociale, il gioco e la cura del bene comune con la riscoperta del patrimonio storico e naturalistico di Tiriolo.

 

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