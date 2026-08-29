Reggina vs Digiesse Praiatortora in chiaro su Videotouring canale 87

Tutto pronto per il debutto dell’AS Reggina 1914: domani, domenica 30 agosto, gli amaranto scenderanno in campo allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria in occasione della prima sfida di Coppa Italia contro il PraiaTortora in programma alle 20:30.

Come annunciato anche durante la Festa Amaranto, che ieri sera ha riunito migliaia di tifosi all’Arena dello Stretto, la società ha deciso di regalare la visione gratuita del match, che verrà trasmesso in chiaro sul digitale terrestre su VideoTouring canale 87 e sulla nostra pagina Facebook.

La partita sarà altresì visibile sul canale YouTube della Reggina e sulla piattaforma streaming www.playreggina.it, oltre che su tutti i broadcast accreditati.

La redazione di RadioTouring 104 e VideoTouring 87 curerà inoltre le trasmissioni pre partita, collegamenti durante l’intervallo e un ricco post partita, a partire dalle 20:00.

Un appuntamento imperdibile per i tifosi amaranto che avranno così occasione di supportare la propria squadra del cuore anche da lontano.

La radiocronaca del match sarà disponibile anche in FM su RadioTouring 104.