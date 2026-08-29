Al Parco Archeologico di Sibari oggi e domani archeologia, musica ed enogastronomia

Archiviata con immenso successo di pubblico e critica la prima sessione di #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura, evento alla sua IV edizione ideato e anche quest’anno fortemente voluto dal direttore dei Parchi archeologici di Crotone e Sibari Filippo Demma e finanziato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, che dal 1° al 10 agosto scorsi per dieci giorni consecutivi ha trasformato uno dei siti archeologici calabresi più iconici in un luogo in cui l’archeologia si è sposata perfettamente con lo spettacolo dal vivo collezionando un sold out dietro l’altro, la rassegna che anche nell’estate 2026 ha fatto del Parco del Cavallo un palcoscenico a cielo aperto tornerà in questo weekend con gli ultimi due appuntamenti.

Dopo la full immersion di inizio agosto, con 10 strepitosi concerti divisi nelle tre distinte sezioni del Magna Graecia Jazz Fest, Sybaris Folk e Sibaris Arte (dei quali sono stati protagonisti: l’Orchestra Filarmonica della Calabria con Dave Schroeder, Raphael Gualazzi, Benito Gonzales, il trio di Pete Roth con ospite Bill Bruford, i Nero a metà Experience, i fantastici Neri per caso, la raffinata Karima, il famoso trombettista Enrico Rava, il carismatico Raiz e i coinvolgenti Avion Travel), dunque, la rassegna realizzata in joint venture con il XXV Peperoncino Jazz Festival in questa estate 2026 il 29 e 30 agosto prevede un ultimo week end da non perdere, volto ad unire musica, archeologia ed enogastronomia.

Si inizia oggi, sabato 29 agosto, alle ore 19 con la possibilità di visitare il parco archeologico sotto la sapiente guida dell’archeologo Marco Pallonetti, che con grande passione racconterà la storia dell’antica Sybaris (e delle due città, Thurium e Copia, che sono sorte sulle sue rovine), e al tempo stesso ascoltare il personalissimo tributo a Rino Gaetano (con il progetto “Rino Gaetano: il poeta controvento”) a firma di Sasà Calabrese, artista di grande talento che da anni è considerato uno dei cantautori più originali e profondi della nostra regione.

Calabrese di nome e di fatto (è nato e risiede a Castrovillari), Sasà, che si definisce un autodidatta ma che in realtà ha studiato tanto per realizzare quello che amava fare (“Sono musicista per scelta consapevole, ma ho seriamente rischiato di fare l’ingegnere!” ama scherzare), è un abile polistrumentista, un raffinato autore di testi e un cantante dalla voce calda e profonda, che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama musicale italiano grazie a numerose e prestigiose collaborazioni con musicisti di grande rilievo, tra cui: Marco Tamburini, Joe Amoruso, Gigi Cifarelli, Cristal White, Max Ionata, Dan Kinzelman, Eric Daniel, Mike Applebaum , Luca Aquino, Joe Barbieri, Gegè Telesforo, Beverly Lewis, Geoff Westley, oltre a vantare collaborazioni anche in ambito pop, con Federico Zampaglione, Linda Valori, Jenny B, Simona Bencini, Mario Venuti, Rossana Casale, Pierdavide Carone, Enrico Ruggeri, Fausto Mesolella, Amedeo Minghi, Roy Paci, solo per fare alcuni nomi.

Reduce da importanti successi ottenuti in giro per l’Italia con l’album edito dalla Picanto Records “Conserve” (vincitore del Premio Nazionale Musica d’Autore BitontoSuite e del Premio Musica Teatro Franz, nonché finalista al Premio Tenco nella categoria “Miglior Opera Prima”), semifinalista della Sezione Musica del Premio Fabrizio De Andrè dello scorso anno, da più di un decennio membro stabile della formazione di Mariella Nava e con alle spalle anche una fortunatissima collaborazione con la mitica “Signorina Silvani” di Fantozzi: la meravigliosa attrice Anna Mazzamauro (che lo vuole al suo fianco sul palco in tutte le sue performance nei teatri più importanti d’Italia e d’Europa e che gli ha commissionato la scrittura della colonna sonora di due acclamatissime commedie: “Divina” e “Belvedere. Due donne per aria”), nel corso del pomeriggio all’insegna dell’incontro tra musica e archeologia Calabrese offrirà al pubblico il suo personalissimo omaggio ad uno dei cantautori più amati della storia della musica italiana, presentando il progetto: “Pino Daniele: la voce del Mediterraneo”.

Subito dopo la visita guidale musicale, alle ore 20, sarà possibile assistere allo show cooking targato Vinitaly and the City – Follow Up Calabria a cura dello chef Federico Valicenti del ristorante Luna Rossa di Terranova di Pollino e di Pietro Claudio Labanca del pastificio Caterina di Lagonegro, seguita, alle 22, dalla Festa di Fine Estate con il concerto delle Ragazze del Paese accanto.

Con la stessa formula si svolgerà anche la giornata di domani, domenica 30 agosto, con alle ore 19 la visita guidata musicale, questa volta a cura del duo composto da Piero Gallina e Checco Pallone, seguita dall’ultimo appuntamento enogastronomico targato Vinitaly and the City – Follow Up Calabria che avrà come protagonisti Francesco Armentano e Catia Corbelli dell’Osteria del Vicolo di Mormanno e il noto pizzaiolo rossanese Daniele Campana.

Questi ultimi due appuntamenti, ai quali come sempre si potrà accedere con il biglietto giornaliero di ingresso al parco (al costo di 5 euro) o con la PACS Community Card chiuderà in grandissimo stile una strepitosa edizione di #sibariinprogress, lo spettacolo della cultura, evento che anche quest’anno si è confermato tra i più partecipati e qualitativamente importanti dell’estate calabrese.