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Magna Graecia Experience, a Soverato weekend finale nel segno dei grandi maestri del cinema italiano

È arrivata al giro di boa il Magna Graecia Experience – Special Edition, la rassegna diretta da Gianvito Casadonte, che sta proseguendo a Soverato la programmazione estiva dedicata al cinema dopo il Magna Graecia Film Festival e lo Scolacium Docu Film Fest.

Le prime tre serate hanno accompagnato il pubblico di piazza Maria Ausiliatrice attraverso alcuni dei protagonisti più importanti della storia del cinema italiano, con i registi dei documentari sul palco per raccontare i propri lavori. Un percorso che conferma la missione della rassegna: avvicinare il pubblico e le nuove generazioni al cinema e alle professioni dell’audiovisivo, mostrando quanto formazione, competenza e creatività siano fondamentali nella costruzione di un racconto. Il Magna Graecia Experience – Special Edition è realizzato con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e del Comune di Soverato.

Ad aprire la manifestazione è stato Fabrizio Corallo con Ciao Marcello. Mastroianni l’antidivo, dedicato a Marcello Mastroianni. “Il tentativo è stato quello di descrivere il grandissimo attore e la grandissima persona che Mastroianni è stato, al di là dei luoghi comuni e degli stereotipi – ha spiegato Corallo – perché lui ha sempre rifiutato l’etichetta di divo, di latin lover, di conquistatore. Preferiva la vita semplice, normale, la schiettezza, il buon cibo e il circondarsi di persone amiche”. Il regista ha sottolineato anche l’importanza di occasioni come il Magna Graecia Experience per mantenere viva la memoria del grande cinema italiano e della commedia, “che ha rappresentato un momento epocale di racconto dell’Italia in evoluzione”.

La seconda serata ha visto protagonista Gianfrancesco Lazotti con Muse e Dei, dedicato ai grandi maestri del cinema italiano e, in particolare, a Ettore Scola, a dieci anni dalla sua scomparsa, che è stato per diversi anni presidente onorario del Magna Graecia Film Festival. Un legame speciale, ricordato con particolare emozione da Gianvito Casadonte, sancito recentemente anche dall’intitolazione di una via di Soverato in memoria del grande regista. “Le figure femminili nel cinema di Scola sono state sempre importanti, centrali – ha raccontato Lazotti –. Molti film sono ritratti di donne complesse, volitive, tormentate, sempre degne di essere raccontate. Ci è sembrato di restituire questa sensibilità che Scola ha avuto verso le donne facendolo raccontare da loro stesse”.

Ieri sera è stato proposto Tognazzi. La voglia matta di vivere, documentario diretto da Ricky Tognazzi, dedicato alla vita e alla carriera dell’attore, tra cinema, passioni, famiglia e il rapporto con la grande stagione della commedia italiana. Sul palco è intervenuto anche il vicesindaco di Soverato, Emanuele Amoruso, che ha confermato l’impegno dell’amministrazione comunale nel percorso culturale targato Magna Graecia, capace di offrire a cittadini e turisti una lunga programmazione dedicata al cinema, con importanti occasioni di incontro e con una significativa valorizzazione del territorio.

Ora la rassegna si prepara alle ultime due serate. Questa sera, sabato 29 agosto alle 19.30, sarà proiettato Roberto Rossellini. Più di una vita, documentario di Ilaria de Laurentiis, Raffaele Brunetti e Paolo Massara, vincitore del David di Donatello 2026 come miglior documentario. Sul palco sarà presente Alessandro Rossellini, coproduttore del film, per l’incontro con il pubblico. Domani, domenica 30 agosto alle 19.30, chiusura con La commedia italiana… e poi…, incontro-dibattito con Ricky Tognazzi, per ripercorrere la storia e l’evoluzione della commedia italiana attraverso la sua esperienza e quella della sua famiglia.

Il Magna Graecia Experience – Special Edition si avvale, inoltre, della collaborazione di Web Genesys, G.B. Spadafora, Banca Montepaone – Gruppo BCC Iccrea, Calabria Motori, Gioielleria Megna, BB Promo Service, Assodue, L’Aurora, Biba e Lavanderia Ecologica.

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