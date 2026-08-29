Christian Melito, il giovane pivot della Cadi Antincendi Futura: “Sogniamo il massimo”

Giorni di riunioni e programmazione per la Cadi Antincendi Futura, che si prepara ad affrontare un’annata cruciale. In casa gialloblù, il clima è quello giusto, carico di entusiasmo e voglia di riscatto. A raccontare le sensazioni di questo avvio di stagione è il giovane pivot Christian Melito, una delle promesse più interessanti del roster.

Che annata potrebbe essere? “Sicuramente un’annata importante di crescita, sia personale che di gruppo. Cercheremo di fare meglio dell’anno scorso e di centrare tutti gli obiettivi che ci siamo fissati”.

L’ambizione non manca, ma per crescere serve consapevolezza. E Christian, nonostante la giovane età, dimostra una maturità rara quando gli chiediamo quali siano i suoi margini di miglioramento: “Secondo me non si smette mai di migliorare. Ci sono sempre margini di crescita”.

Novità importanti anche in panchina, con l’arrivo di due tecnici di esperienza. Oltre al head coach, Sylvio Rocha,la squadra potrà contare sul ritorno di mister Giuseppe Alfarano, allenatore dell’Under 19 campionessa di Calabria e vice in prima in prima squadra “Già lo conoscevo, sono due mister molto bravi”, confida Melito. “Sicuramente ci aiuteranno a fare meglio e a crescere anche singolarmente. La loro guida sarà fondamentale per il nostro percorso”.

Ma quale è il sogno che custodisce nel cassetto per questa stagione? La risposta di Christian è chiara e decisa: “Sicuramente quello di cercare di salire di categoria e di giocare il più possibile per fare bene con la squadra”. “Qualche gol, in tutto questo, non costerebbe”.

Un auspicio che i tifosi della Cadi Antincendi Futura fanno proprio, pronti a sostenere il loro giovane pivot in questa entusiasmante avventura.