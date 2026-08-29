Reggina, serata troppo bella. Lotito: “Daremo fastidio anche in C, in B ed in A”

di Paolo Ficara – Il campionato deve ancora iniziare, la Reggina è in Serie D. Ma per una sera, permetteteci di sognare. E la città di Reggio Calabria ha sognato ad occhi aperti all’Arena “Ciccio Franco”. Il presidente Claudio Lotito è uno che riscalda la piazza. Il riferimento non va soltanto al caldo soffocante che ha accompagnato la sua conferenza di presentazione a luglio, tanto quanto la presentazione della Reggina venerdì sera.

La conduzione di Leonardo Metalli (Rai) ed Alessio Di Giuseppe (Dazn) è stata ritmata e senza fronzoli, con il giusto spazio offerto agli artisti scelti per esibirsi sul palco dell’Arena. Raffaello Di Pietro ha prima eseguito l’inno nazionale, per poi lasciare spazio alla comicità di Santo Palumbo. Emozionante il primo “Vai Reggina” intonato da Raffaello e da tutto il pubblico. Totalmente divertiti il sindaco Francesco Cannizzaro ed il patron Lotito, seduti l’uno di fianco all’altro, davanti alle imitazioni – anche di sé stessi – di Gennaro Calabrese.

Chiamati sul palco uno per uno i calciatori. Tra loro, anche l’attaccante Antonino Pellicanò: il classe 2006 era già in organico nella passata stagione. Poi è toccato a dirigenza, mister e staff. Ma è stato Claudio Lotito ad arringare un’Arena gremita oltre l’inverosimile, promettendo altri quattro acquisti: un portiere, un difensore, un centrocampista ed un attaccante. Per quest’ultimo, vi rimandiamo alla nostra anticipazione su Magrassi.

Partendo da una battuta sul fatto che venga contestato nella capitale nonostante i risultati, Lotito ha sostenuto che tale atteggiamento derivi dal fatto che lui dia fastidio. E con la Reggina “daremo fastidio anche in C, in B ed in A”, ha tuonato il patron. Che ha anche annunciato la diretta – su playreggina.it – delle gare interne, sia per la prima squadra che per il settore giovanile.