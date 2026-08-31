Rosarno, scoperta piantagione con oltre mille piante di marijuana: tre arresti

Maxi operazione dei Carabinieri nelle campagne di Rosarno, dove tre persone sono state arrestate in flagranza dopo essere state sorprese mentre, secondo quanto ricostruito dai militari, si occupavano della coltivazione di una vasta piantagione di marijuana.

L’intervento è scattato all’alba in località Fabiana, nell’ambito dei controlli sul territorio condotti dalla Tenenza dei Carabinieri di Rosarno. Alle attività hanno preso parte anche lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e l’8° Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

Le verifiche dall’alto e sul terreno hanno permesso di individuare, in una zona rurale e poco agevole da raggiungere, un’area destinata alla coltivazione di cannabis. Una volta raggiunto il sito, i militari avrebbero trovato i tre indagati mentre erano impegnati nella cura delle piante.

La piantagione, formata da oltre mille esemplari di marijuana, è stata sequestrata. Per le tre persone è invece scattato l’arresto con l’accusa di coltivazione e produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Determinante, nell’operazione, sarebbe stato il contributo dei reparti specializzati dell’Arma, impiegati sia nell’individuazione dell’area sia nel successivo accesso alla zona.

Secondo quanto emerso dall’attività investigativa, i tre sarebbero stati sorpresi «mentre erano intenti a curare e coltivare le piante», circostanza che ha portato all’intervento immediato dei Carabinieri e al sequestro dell’intera coltivazione.

L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti portate avanti nel territorio della Piana di Gioia Tauro.