“FisarmoJerax 2026”: dal 2 al 6 settembre Gerace sarà capitale della fisarmonica

La Città di Gerace, uno dei Borghi più belli d’Italia, Bandiera arancione del Touring Club Italiano, dal 2 al 6 settembre prossimi si trasformerà in “capitale” della fisarmonica. Ospiterà, infatti, “FisarmoJerax”, – Global Music Festival – manifestazione d’altissimo spessore artistico che intende celebrare la fisarmonica e gli strumenti a mantice come protagonisti di eccellenza musicale. Un progetto ideato dal talentuoso fisarmonicista geracese M° Antonio Orlando, direttore artistico della manifestazione, noto per essersi esibito in passato- in Italia ed all’estero- con Gruppi musicali famosi anche a livello internazionale. L’apertura ufficiale della manifestazione si terrà nel cortile dell’ex Seminario, nella Cittadella Vescovile di Gerace. Qui, alle ore 20,30 del prossimo 2 settembre, si esibirà- infatti- l’Orchestra, della Banda della Città Metropolitana di Reggio Calabria, istituita dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace — diretta dal M° Liliya Byelyera Oliva. Tromba solista M° Cosimo Ascioti, flauto M° Luisa Daniele, flicornino M° Tommaso Fabiano. Abbastanza ricco il programma che sarà eseguito dalla Banda Metropolitana reggina. Sarà comunque la fisarmonica la protagonista assoluta di “FisarmoJerax” grazie a vari concerti durante i quali saranno eseguiti brani di notissimi autori. La manifestazione darà ampio spazio alle radici storiche della fisarmonica, all’artigianato della liuteria ed alla spinta propulsiva dell’avanguardia sonora. L’evento rappresenta un momento di alta formazione con Master Class e con concerti di alt livello. L’iniziativa registra infatti la presenza di docenti di fama accademica internazionale, come il Prof. Miljan Bjeletic (Facoltà delle Arti dell’Università di Niš in Serbia), i Maestri Adolfo Zagari (Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria), Mario Romeo (Conservatorio di Catania e Teatro Bellini). Tra i patrocini previsto quello dell’Eensemble delle 100 fisarmoniche” diretto dal Maestro Mario Pitocco. Durante la “Cinque giorni geracese” previsti spazi dedicati alle radici identitarie e alla tradizione popolare con la giornata celebrativa dell’organetto, arricchita dalla presenza di maestri come Nino Minniti, Paolo Messineo e Rocco Franzé, accanto agli artigiani del Made in Italy e della liuteria. Il festival ospiterà inoltre la tappa conclusiva della tournée nazionale e internazionale del Maestro Francesco Giannini e della sua band, offrendo al pubblico un momento di energia popolare. La rassegna si concluderà nel cortile del seminario medievale con il concerto del Maestro Danilo Di Paolonicola, esperto della fisarmonica diatonica, che suggellerà la conclusione di questo percorso di musica, arte e storia. Tra le tante autorevoli presenze prevista quella dell’Ambasciatore della Repubblica Federale della Nigeria presso la Santa Sede, S.E. Paul Adikwu Oga, nomi nato una settimana addietro. Dopo l’incontro col Pontefice Leone XIV sarà, quella di Gerace, una delle prime- se non la prima- uscita pubblica del neo Ambasciatore. La manifestazione è promossa dall’associazione “Arte e Fede” – La Cittadella di Gerace, diretta da Giuseppe Mantella, e dalla Pro Loco Gerace presieduta da Concettina Macrì, con il patrocinio e la collaborazione dell’Aicotur (Associazione Italiana Comuni Turismo delle Radici), della diocesi di Locri-Gerace, della Cittadella Vescovile di Gerace e del Comune di Gerace, che garantisce un partenariato istituzionale di collaborazione e di sostegno per l’intera fase di realizzazione dell’iniziativa. Il festival si propone così di riscoprire e rivalutare l’immagine di una Calabria autentica e fiera, radicata nella cultura e nella spiritualità, dove le tradizioni popolari incontrano e rinnovano nell’avanguardia un percorso che custodisce e valorizza i suoi valori più profondi. Al fine di un coinvolgimento costante e intermediale del pubblico, il Festival sarà raccontato e valorizzato, in tutte le sue fasi e i suoi momenti, attraverso una prolifica produzione audiovisiva, fotografica e grafica volta all’informazione e alla restituzione delle attività e degli eventi che si svolgeranno nell’arco delle cinque giornate. Sarà dunque possibile tenersi aggiornati per mezzo dei canali social ufficiali del Festival – Instagram: @FisarmoJerax e Facebook: FisarmoJerax.