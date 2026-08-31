Un viaggio tra cultura, memoria e territorio: il percorso dell’associazione culturale “Sensazioni Emergenti”

“Dallo scorso febbraio abbiamo dato vita a un ricco itinerario di incontri culturali e divulgativi, guidati dalla voglia di valorizzare la memoria del nostro territorio e grandi figure della letteratura.
Ecco le tappe che abbiamo percorso insieme:
Febbraio: Inaugurazione con l’evento musicale Viaggio nel tempo presso Profili Shopping (via Reggio Campi).
Marzo: Approfondimento con Il processo giuridico fra accusa e difesa a Giovanni Pascoli.
Aprile: Intensa memoria poetica dedicata ad Alda Merini.
Giugno: Incontro sull’opera e la vita dello scrittore Leonida Repaci.
A questi appuntamenti culturali abbiamo affiancato importanti momenti di divulgazione sulla salute e l’alimentazione, curati dal nutrizionista Dr. Giuseppe CHINDEMI
📌 I prossimi appuntamenti: Settembre – Dicembre
Il nostro viaggio continua nei prossimi mesi con un programma imperdibile alternando nuovi incontri su salute ed alimentazione curati dal Dr. Giuseppe CHINDEMI.
Settembre:
Cinema La Pergola e Istituto delle Immacolatine: Un focus sulla storia locale e sulla salvaguardia di un bene architettonico destinato a nuova vita.
Ottobre:
Fortunato Seminara: Un omaggio alla memoria del celebre scrittore calabrese di Maropati RC.
Novembre:
Amedeo Modigliani: Un viaggio nell’arte e nella figura del grande pittore e la belle Epoque.
Dicembre:
I magazzini di via Reggio Campi: Chiusura dedicata a Polvere di storia, un tuffo nostalgico tra i ricordi e le vetrine di un tempo.
ℹ️ Come partecipare:
Gli eventi sono riservati ai soci.
Chi desidera associarsi o ricevere maggiori informazioni sui singoli appuntamenti può contattarci in privato o chiedere dettagli in sede. Vi aspettiamo!”.
Così in una nota l’associazione culturale “Sensazioni Emergenti”.