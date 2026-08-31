A Siderno la presentazione del libro “La Leggenda degli Zingari”, con Cloris Brosca

Tra la luna rossa in cielo e la luna nera dei trascorsi televisivi dell’attrice Cloris Brosca, ospite d’onore della serata, la Fondazione Cremona e l’Amministrazione Comunale di Siderno (che ha sostenuto l’evento nell’ambito dell’azione “La Notte dei Libri” del progetto “Siderno, i Mondi Possibili della Lettura” – CUP I19I24001300001 – finanziato dal Cepell dopo che la Città di Siderno ha ottenuto, per il secondo triennio consecutivo, la qualifica di “Città che legge“) hanno dato vita a una serata che ha coinvolto e lasciato soddisfatto il folto pubblico presente, ammaliato dalle letture dei brani del libro “La Leggenda degli Zingari” a cura di Cloris Brosca e ha partecipato con entusiasmo nei momenti del Karatime 2.0 coi brani della storia della musica pop cantati da Bruno Panuzzo.

“La Leggenda degli Zingari“, scritta dal docente Pietro Cremona, presidente della Fondazione Cremona con le immagini del fotografo Domenico Cavallo e le musiche di Bruno Panuzzo è un’opera che nasce dall’incontro di linguaggi differenti e che trova nella fotografia, nella scrittura e nella musica tre chiavi di lettura complementari per raccontare il territorio della Locride, la sua identità e tenere viva la memoria delle sue tradizioni.

Nel corso della serata, la Fondazione Cremona ha attribuito il premio “Incontri Notevoli” per il secondo semestre 2026, oltre che a Cloris Brosca, a quattro personalità del mondo dell’imprenditoria e delle istituzioni.

È stato altresì presentato il nuovo direttivo della Fondazione Cremona, composto da Pietro Femia, Federica Orlando, Maurizio Lacopo e Antonella Varacalli e tributati attestati di riconoscimento al Centro di Aggregazione Seniors Siderno (presente in massa con i propri soci) e alla manager di Cloris Brosca Chiara Giulia Cortese.

È stata la serata di commiato dell’artista Bruno Panuzzo dal consiglio direttivo della Fondazione Cremona, dopo anni di proficua collaborazione, foriera di tanti risultati positivi per la comunità.

Al termine della serata, è stata espressa grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa che premia ancora una volta il lavoro svolto dalla Fondazione Cremona per il territorio della Locride.