A Crotone il ricordo di Umberto Zanotti Bianco

Si è svolto venerdì 28 agosto, nella Sala consiliare “Falcone e Borsellino”, l’incontro promosso dalla sezione crotonese di Italia Nostra – “Umberto Zanotti Bianco”, in occasione del 63° anniversario della scomparsa di Umberto Zanotti Bianco, figura di primo piano nella difesa del patrimonio storico, archeologico e ambientale italiano.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Crotone, ha rappresentato un momento di riflessione sull’eredità culturale e civile di Zanotti Bianco e sull’importanza di proseguire, anche oggi, l’impegno per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del territorio crotonese.

Ad aprire e moderare i lavori è stata Teresa Liguori, presidente della sezione di Crotone e consigliere nazionale di Italia Nostra.

Nel suo intervento, il sindaco Vincenzo Voce ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di figure come Zanotti Bianco, capaci di dedicare il proprio impegno alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio del Mezzogiorno. Un patrimonio che, ha evidenziato, rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità crotonese e che necessita di attenzione, cura e valorizzazione.

Particolarmente significativo il contributo dell’archeologa Maria Teresa Iannelli, già funzionaria della Soprintendenza Archeologica della Calabria, che ha approfondito il rapporto tra Umberto Zanotti Bianco, Paolo Orsi e la Società Magna Grecia, richiamando il valore della stagione di studi e di tutela che ha segnato la conoscenza del patrimonio archeologico calabrese.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre affrontato il tema della tutela e della successiva valorizzazione delle aree archeologiche urbane e del territorio crotonese, con un confronto sulle prospettive e sulle responsabilità che riguardano la conservazione del patrimonio culturale locale.

Teresa Liguori ha quindi dedicato il proprio intervento ai 50 anni di attività della forestazione urbana a Crotone (1976-2026), sottolineando il valore del verde urbano e l’importanza di una visione capace di coniugare tutela ambientale, qualità della vita e valorizzazione del territorio.

L’incontro si è concluso con un dialogo tra i relatori e il pubblico presente in sala, offrendo l’occasione per mettere in relazione memoria storica e problematiche attuali.

Ricordare Umberto Zanotti Bianco – è stato sottolineato nel corso dell’iniziativa – significa non soltanto custodire la memoria di una personalità straordinaria, ma soprattutto raccogliere il suo insegnamento e trasformarlo in un rinnovato impegno per la tutela del patrimonio culturale, archeologico e ambientale.

Italia Nostra conferma così la volontà di mantenere viva a Crotone un’attenzione costante sui temi della tutela del paesaggio, della valorizzazione dei beni archeologici e della forestazione urbana, nella convinzione che la conoscenza e la cura del territorio rappresentino una responsabilità condivisa dell’intera comunità.

Ha partecipato ai lavori l’avv. Nicola Corigliano.