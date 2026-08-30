La delegazione dell’Osservatorio Regionale delle Povertà Calabria ha incontrato le Missionarie della Carità a Roma

​Una delegazione dell’Osservatorio Regionale delle Povertà Calabria, guidata dai direttori Dr. Antonio Belmonte e Dr. Amato Napolillo, si è recata a Roma per una significativa missione di incontro e riflessione, sulla strada, a fianco delle Suore Missionarie della Carità fondate da Santa Teresa di Calcutta. L’appuntamento si è svolto nei pressi della Chiesa della Divina Misericordia, adiacente alla Città del Vaticano e a Piazza San Pietro, un crocevia universale di fede e accoglienza.

​Una presenza viva al servizio degli ultimi nella Capitale.

​L’incontro ha offerto l’occasione per ripercorrere una storia straordinaria iniziata nel 1968, quando Papa Paolo VI°, colpito dalla santità operosa della Madre albanese di Calcutta, la invitò ad aprire una casa per i poveri nella Città Eterna. Da quel primo nucleo pionieristico, passando per il ricavato dell’auto bianca Lincoln donata dal Pontefice e il successivo insediamento nel pollaio restaurato di San Gregorio al Celio, l’opera delle suore non si è mai fermata. Accanto alle religiose opera da decenni una fitta rete di volontari – tra cui numerosi amici della Comunità romana di Comunione e Liberazione e di altre Associazioni – che dedicano tempo ed energie in modo spontaneo e silenzioso. Medici che vestono il grembiule da cucina per la mensa dell’ospizio, insegnanti che curano la riabilitazione fisica dei più fragili, restauratori, educatori e semplici cittadini che offrono vicinanza e dignità agli emarginati, ricevendo in cambio la gioia e la pace profonda di volti in cui traspare la presenza operosa del Signore.

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Il legame con la Calabria.

Questo profondo spirito di servizio e dedizione non conosce confini geografici e trova una forte risonanza anche in Calabria, dove le Suore Missionarie della Carità sono presenti con la loro Casa “Dono di Pace”, un Centro di accoglienza e di preghiera a Reggio Calabria, portando avanti quotidianamente lo stesso impegno di amore incondizionato verso i più bisognosi. La presenza delle suore a Reggio Calabria fu voluta direttamente da Madre Teresa, che visitò la città il 20 Maggio 1979 su invito di un sacerdote locale, don Nino Vizzari, dopo aver toccato con mano le difficoltà delle periferie e dei ghetti dell’epoca. Le suore offrono supporto ai poveri, ai senzatetto e alle persone in difficoltà marginali, unendo all’assistenza materiale momenti di preghiera e spiritualità profonda. Come diceva Madre Teresa: «Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore», una frase che riassume perfettamente questa missione.

​La conclusione eucaristica e la guida spirituale.

​La visita istituzionale e spirituale della delegazione calabrese si è conclusa all’interno della Chiesa della Divina Misericordia con la celebrazione della Santa Messa, officiata da Monsignor Decio Cipolloni, già Protonotario Apostolico (il livello più alto di onorificenza concesso agli ecclesiastici) durante il pontificato di Benedetto XVI°, già Assistente Ecclesiastico Nazionale dell’Unitalsi e Assistente Spirituale presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e il Policlinico Gemelli. ​

«Raccolti attorno all’altare – ha dichiarato il Dr. Amato Napolillo – ci siamo sentiti parte di un’unica grande famiglia, quella di Gesù».

«Le toccanti testimonianze e questa carità operosa, che continua a vivere ed espandersi, anche grazie all’eredità spirituale della grande santa Madre Teresa di Calcutta, interpellano profondamente le nostre coscienze e il nostro impegno istituzionale e civile» ha, quindi, sottolineato il Dr. Antonio Belmonte.

​In questo contesto, è emerso con limpidezza come il tanto bene che Monsignor Decio Cipolloni e le suore hanno fatto e continuano a fare trovi la sua unica e vera ragione nel grande amore per Dio e per la Chiesa.

​L’Osservatorio Regionale delle Povertà Calabria rinnova così il proprio plauso e la propria vicinanza alle Suore Missionarie della Carità e a tutti i volontari, confermando l’impegno costante nel portare alla luce le storie di riscatto, umanità, speranza e conforto che quotidianamente riducono le distanze tra gli ultimi e l’intera comunità civile, e nel mondo alleviano le sofferenze dei più poveri.