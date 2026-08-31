Primo test stagionale: buone indicazioni per la Viola a Ruvo

Buone indicazioni per la Pallacanestro Viola nel test disputato a Ruvo, primo appuntamento sul parquet della nuova stagione dopo i primi dieci giorni di preparazione.

I neroarancio hanno affrontato lo scrimmage con buon ritmo e intensità, mostrando già interessanti segnali sul piano della collaborazione e dell’intesa di squadra.

Una prova utile soprattutto per verificare sul campo le indicazioni date dallo staff tecnico e individuare gli aspetti sui quali continuare a lavorare nelle prossime settimane.

I parziali:

1° quarto: 15-16

2° quarto: 14-17

3° quarto: 15-23

4° quarto: 17-18

Al termine del test il coach Michele Carrea ha commentato:

«Sicuramente siamo soddisfatti. Era il primo test della stagione ed è stato utile per valutare soprattutto il desiderio dei ragazzi di stare connessi tra loro e di trovare soluzioni insieme.

Da questo punto di vista abbiamo visto grande disponibilità e una buona capacità di mettere in campo quel poco su cui abbiamo avuto modo di lavorare fino a questo momento.

Utilizziamo questo test anche per capire dove dobbiamo crescere: sicuramente sui rimbalzi difensivi, ma anche su altri piccoli aspetti sui quali continueremo a lavorare. Del resto, siamo insieme soltanto da dieci giorni.

Ci prendiamo quindi la soddisfazione di un buon test, nel quale la squadra ha mostrato cose interessanti e ha dato l’impressione di divertirsi giocando insieme. Nel complesso siamo soddisfatti».

La squadra, di rientro a Reggio, usufruirà di un giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti, in vista dell’ormai prossimo campionato di serie B nazionale.