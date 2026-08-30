Festival delle Migrazioni 2026: a San Basile il confronto su immigrazione, asilo e CPR

La penultima tappa della XV edizione del Festival delle Migrazioni si è svolta a

San Basile con una giornata dedicata a uno dei temi più complessi e attuali del dibattito europeo: immigrazione,

diritto d’asilo e Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).

La serata si è aperta con un momento di partecipazione collettiva che ha visto la Sciarpa della Pace attraversare

Piazza Skanderbeg, cuore dell’iniziativa. Maria Brunella Stancato ha raccontato la nascita del progetto,

sottolineando come la realizzazione della sciarpa rappresenti non solo un’occasione di socialità e contrasto alla

solitudine delle persone anziane, ma anche uno strumento di memoria e sensibilizzazione legato alla storia del

campo di Ferramonti. A moderare l’incontro è stata Piera Roseti, presidente della sezione ANPI di Castrovillari.

Ad aprire ufficialmente la serata sono stati i saluti istituzionali del sindaco Filippo Tocci e di Caterina Pugliese,

coordinatrice del Progetto SAI. Davanti a una piazza gremita da persone di diverse nazionalità, il sindaco ha

ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere iniziative capaci di favorire integrazione,

partecipazione e dialogo interculturale.

Il confronto sul Patto europeo su immigrazione e asilo ha visto come protagonista Gianfranco Schiavone,

presidente dell’ICS e socio ASGI, che ha offerto un inquadramento giuridico delle normative europee e nazionali,

soffermandosi sulle criticità legate all’accesso alla tutela legale per le persone migranti e sulle difficoltà

incontrate dagli operatori del settore. Schiavone ha inoltre illustrato i risultati delle attività di ricerca e

monitoraggio promosse da ASGI sui sistemi di accoglienza e trattenimento.

A seguire è intervenuto Riccardo Campochiaro, avvocato e socio ASGI, che ha portato l’esperienza maturata in

Sicilia, approfondendo il caso di Catania e l’esperienza del CAS di Villa Sikania, evidenziando le principali

questioni giuridiche e operative emerse sul territorio.

Particolarmente significativa la testimonianza di Luciano Scalettari, presidente di ResQ – People Saving

People, che ha richiamato l’attenzione del pubblico sulle attività di ricerca e soccorso in mare svolte dalle

organizzazioni non governative. Scalettari ha affrontato uno dei temi più discussi degli ultimi anni: la richiesta

rivolta ad alcune ONG europee di sbarcare le persone soccorse nei Paesi di riferimento delle organizzazioni

stesse. Ricordando che chi viene soccorso in mare è, prima di tutto, un naufrago bisognoso di assistenza e

protezione, ha evidenziato come le recenti disposizioni normative e l’assegnazione di porti di sbarco lontani dalle

21–30 agosto 2026 | San Sosti, Vaccarizzo Albanese, Cerzeto, Bisignano, San Benedetto Ullano, San Basile, Acquaformosa

aree di soccorso incidano sulle operazioni umanitarie, contribuendo alla criminalizzazione delle ONG e

aggravando le condizioni fisiche e psicologiche delle persone a bordo.

Scalettari ha inoltre raccontato l’esperienza di ResQ, ricordando la perdita dell’imbarcazione utilizzata negli

ultimi cinque anni a causa del maltempo. Grazie alla recente collaborazione con l’organizzazione Tom Tom – Tutti

gli occhi sul Mediterraneo, le attività di salvataggio sono tuttavia proseguite senza interruzioni. Solo il giorno

precedente, 28 persone, per la maggior parte minori, sono state condotte in sicurezza a Lampedusa.

A chiudere il dibattito è stata la giurista Rita Coco, che ha illustrato la situazione dei CPR italiani attraverso dati,

testimonianze e racconti delle persone trattenute. Coco ha approfondito i nuovi progetti di costruzione dei centri,

dal controverso modello ispirato al Panopticon proposto a Castel Volturno, fortemente contestato da cittadini e

amministrazione locale, fino alle nuove strutture previste in Toscana, altrettanto contestato, e in Trentino, dove

invece c’è un’intesa per la futura costruzione.

Nel suo intervento conclusivo, la giurista ha dato voce alle testimonianze di chi vive o ha vissuto l’esperienza della

detenzione amministrativa e del rimpatrio, richiamando l’attenzione sulle condizioni presenti in strutture spesso

difficilmente accessibili all’opinione pubblica e agli osservatori esterni.

La serata è stata accompagnata dall’ormai tradizionale concerto, animato dalle sonorità coinvolgenti

dei Folkabbestia e della Senduki Band, che hanno contribuito a creare un momento di incontro e condivisione

tra i partecipanti.

Il Festival delle Migrazioni 2026 si conclude oggi, 30 agosto, con l’atteso concerto dei Modena City Ramblers,

evento finale di una manifestazione che anche quest’anno ha promosso riflessione, memoria e dialogo sui temi

delle migrazioni e dei diritti umani

Contributo fotografico: https://we.tl/t-SrTG7uPdLzqWhSpP

Calendario del Festival

7 agosto

10 agosto

21 agosto

22 agosto

23 agosto

27 agosto

28 agosto

29 agosto

30 agosto

Rota Greca

Acquaformosa

San Sosti

Vaccarizzo

Cerzeto

Bisignano

San Benedetto Ullano

San Basile

Acquaformosa

La musica del Festival

La musica accompagnerà l’intera manifestazione, con artisti e formazioni provenienti da esperienze e tradizioni

differenti:

21 agosto – San Sosti: The Reggae Circus di Adriano Bono

21–30 agosto 2026 | San Sosti, Vaccarizzo Albanese, Cerzeto, Bisignano, San Benedetto Ullano, San Basile, Acquaformosa

22 agosto – Vaccarizzo Albanese: Lidiya Koiceva & Balcan Orkestra

23 agosto – Cerzeto: Danilo Sacco

27 agosto – Bisignano: Sud Sound System

28 agosto – San Benedetto Ullano: Mimmo Cavallaro

29 agosto – San Basile: Folkabbestia

30 agosto – Acquaformosa: Modena City Ramblers