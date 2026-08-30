“Viandante non c'è via, la via si fa con l’andare” - Antonio Machado
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaReggio accoglie Il Settembre di Demetra
AgoràAgorà Reggio Calabria

Reggio accoglie Il Settembre di Demetra

Si alza il sipario sul “Settembre di Demetra”, il festival promosso dall’Associazione Italiana Parchi Culturali Nazionale ETS (AIParC) che torna a Reggio Calabria dal 31 agosto al 7 settembre con otto giorni dedicati a cultura, identità, memoria, arte e rinascita.

La seconda edizione è stata presentata il 27 agosto a Palazzo San Giorgio e prenderà il via lunedì 31 agosto alle 17.30, a Palazzo Alvaro, Sala Boccioni, con l’inaugurazione ufficiale, i saluti del sindaco Francesco Cannizzaro e del presidente nazionale AIParC Salvatore Timpano.  

Otto giorni di appuntamenti che attraverseranno alcuni dei luoghi più rappresentativi della città costruendo un percorso che intreccia archeologia, storia, letteratura, arte, musica, mito e cultura etnica. Al centro del progetto c’è la figura di Demetra, dea del raccolto, della fertilità e del rinnovarsi della vita. La sua rappresentazione è stata ideata dall’artista e socia AIParC Elvira Sirio, già madrina della “Primavera della bellezza”.

 

Un festival nel segno di identità, memoria e rinascita

È questa la poetica scelta dal presidente Timpano: “Nel segno di Demetra: identità, memoria e rinascita per Reggio Calabria”.

L’idea, ha spiegato il presidente, nasce anche dalla volontà di andare oltre la dimensione del Premio Demetra, giunto quest’anno alla sua nona edizione e destinato a celebrare il decennale nel 2027: “Ho voluto ripetere l’esperienza del Settembre di Demetra ampliando il progetto del premio: una sola sezione premiante non mi sembrava sufficiente rispetto alla dimensione culturale e all’impatto che poteva avere sul territorio”. Da qui nasce un festival concepito come un percorso unitario di otto giorni, nel quale ogni appuntamento dialoga con il successivo.

“Non una serie di conversazioni slegate – ha sottolineato Timpano – ma un percorso omogeneo, che attraversa archeologia, arte, storia, letteratura, tradizioni popolari e musica. Un viaggio culturale che parte dall’identità di Reggio Calabria e guarda al Mediterraneo come spazio di civiltà, incontro e scambio”.

Il patrimonio, dunque, non viene proposto come una semplice testimonianza del passato, ma come una risorsa viva attraverso cui leggere il presente e immaginare il futuro.

 

L’inaugurazione nel segno di Saverio Strati

La giornata inaugurale, lunedì 31 agosto alle 17.30 a Palazzo Alvaro, sarà dedicata a Saverio Strati: il dialogo sociale e il canto di Calabria, con gli interventi di Franco Cernuto, direttore del Dipartimento Università, Istruzione e Formazione di AIParC Nazionale, e del professor Antonio D’Elia, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Il tema rivela la vocazione identitaria del festival. “La scelta di Saverio Strati – ha spiegato Timpano – ci permette di affrontare un tema universale mantenendo però un forte legame con il territorio. Un’associazione nazionale nata a Reggio Calabria non può che guardare all’Italia partendo dal basso, dalla propria storia e dal proprio territorio metropolitano”.

Dalle 17, sempre a Palazzo Alvaro, sarà inoltre visitabile la mostra dello scultore Paolo Infortuna.

 

Il programma

Il giorno successivo, 1 settembre, il percorso si sposterà sul terreno dell’archeologia, con l’appuntamento al MArRC dedicato a “Popolazioni indigene e coloni greci nel reggino, tra IX e V secolo a.C.”, con Rossella Agostino e il professor Fabrizio Mollo.

Il 2 settembre, a Palazzo San Giorgio, sarà invece la storia a tornare protagonista con Salvatore Bottari e Giuseppe Caridi, chiamati a discutere dei moti del 1847-1848 tra Messina e la Calabria. Alle 19.30, in Piazza Italia, è prevista la commemorazione, con una breve deposizione di una corona d’alloro alla statua dedicata ai caduti. Dalle 17 sarà inoltre visitabile la mostra fotografica di Antonio Sollazzo.

Il 3 settembre, al Circolo del Tennis Rocco Polimeni, spazio alle tradizioni popolari con “Aperice_Ramedde – Un’altra storia da raccontare: il suono delle zampogne”. Protagonisti saranno il maestro Sergio Di Giorgio e i Cerameddari. In mostra, le opere del pittore Francesco Logoteta.

Il 4 settembre, sulla terrazza del Museo Archeologico, il festival affronterà il rapporto tra uomo, divinità e destino nelle tragedie classiche. Mariangela Monaca e Auretta Sterrantino discuteranno del ruolo del divino nelle tragedie classiche, da Eschilo a Euripide, a partire dalla domanda che attraversa il teatro antico: quanto il destino dell’uomo è determinato dal fato e quanto, invece, l’uomo è autore del proprio destino?

Sabato 5 settembre, a Palazzo Alvaro, sarà invece l’arte contemporanea a confrontarsi con il mito. Il professor Domenico Michele Surace, docente di Storia e Design all’Accademia di Belle Arti, proporrà “Apologia di Ade. L’arte di sottrarre per rivelare”, un viaggio dal mito di Demetra e Persefone all’arte contemporanea. L’appuntamento sarà accompagnato dalla mostra delle opere di Elvira Sirio.

Il programma proseguirà domenica 6 settembre, al Circolo del Tennis Rocco Polimeni, con il concerto lirico del Conservatorio “Francesco Cilea”, affidato alla classe di canto della professoressa Serenella Fraschini.

Gran finale lunedì 7 settembre alle 21.30, ancora al Circolo del Tennis Rocco Polimeni, con la IX edizione del Premio Nazionale Demetra “Irene Tripodi” 2026. La serata vedrà inoltre l’Ensemble dell’Università Mediterranea, l’nno a Demetra interpretato dall’attrice Teresa Timpano e una mostra collettiva con opere di Elvira Sirio, Paolo Infortuna, Francesco Logoteta e Antonio Sollazzo. A condurre sarà Eva Giumbo, mentre la cerimoniera sarà Maria Rita Mallamaci.

 

Demetra come simbolo di una città che rinasce

Il filo conduttore resta dunque quello indicato da Timpano: identità, memoria e rinascita. Il mese di settembre, stagione del raccolto, diventa la cornice simbolica di un progetto che guarda alla città attraverso le sue radici e, allo stesso tempo, alla capacità di trasformarle in futuro.

“Il Premio Demetra – ha concluso Timpano – si inserisce pienamente in questo percorso perché attraverso il premio celebriamo Demetra prima che Persefone ritorni nell’Ade e accogliamo quei figli che, diventati eccellenze nazionali o internazionali, tornano nella loro terra. La speranza è che, negli anni, si possano premiare sempre più quelle eccellenze che hanno dimostrato resilienza, restanza e che continuano a sentirsi attratte dalla propria terra natia”.

Un itinerario, quindi, che parte dalla letteratura e arriva all’archeologia, dalla storia alle tradizioni popolari, dal mito all’arte contemporanea, fino alla musica e alla celebrazione delle eccellenze. Il Settembre di Demetra si propone così come un racconto collettivo di Reggio Calabria, delle sue radici e della sua capacità di trasformare la memoria in una prospettiva di futuro.

Articolo PrecedenteTaurianova: U ‘Mbitu accende la festa della Madonna della Montagna tra tradizione, fede, musica e prevenzione
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Rumori Mediterranei entra nel vivo: i Sunbörn e Karima protagonisti della seconda serata del Roccella Jazz Festival

Stasera le borse di studio della summer school de L’orodicalabria

Sara Genova è Miss Calabria 2026: a Trebisacce la finalissima che incorona la nuova regina della bellezza calabrese

Festival delle Migrazioni 2026: a San Basile il confronto su immigrazione, asilo e CPR

Cosenza, Cimino: “Un ospedale veterinario sociale per chi non può permettersi le cure”

Città gremita per la Notte Bianca di Palmi

Gleb Batalskyi, la nuova ala ucraina della Dierre Reggio Calabria: “Gruppo giovane e voglia di vincere. Qui un legame speciale con la mia terra”

Pentedattilo, galleria d’arte a cielo aperto: inaugurati i murales di “Tra le mani di pietra”

Taurianova: U ‘Mbitu accende la festa della Madonna della Montagna tra tradizione, fede, musica e prevenzione

Gioia Tauro, Giusi Princi: “Contro ogni intimidazione, la legalità si difende nelle istituzioni e si costruisce a scuola”

Il “Km della Moda più Bello d’Italia” accende l’Arena dello Stretto

Giornata dei Balneari: il 30 agosto anche in Calabria la commemorazione nazionale in memoria di Fabrizio Valente

Al Parco Scolacium l’omaggio a San Francesco d’Assisi “Nacque al mondo un sole – XI Canto”

Stasera a Torre Marrana “Le mille bolle blu” chiude CAT – Capo Arte Teatro Festival

Caro energia, Confesercenti: “Per le imprese calabresi l’impatto è ancora più pesante. Servono misure straordinarie”

La delegazione dell’Osservatorio Regionale delle Povertà Calabria ha incontrato le Missionarie della Carità a Roma

Reggina, tocco di classe a centrocampo: Lotito vuole Sbrissa

Il Kerasion premia Praderio, Nicòtina e Tigani. Ai meriti letterari lo scrittore sanpietrese Pierluigi Rotella

La Sesta Commissione Consiliare del Comune in visita alla Camera di Commercio di Reggio Calabria

Domenica 6 settembre in Cattedrale a Reggio Calabria la presentazione del restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco

“L’Europa può crescere senza le periferie?”: Il 4 settembre l’asse Tridico-Conte guida da Cerisano la battaglia per il riscatto del Mezzogiorno

Sempre più stretto il connubio Sila-Lamezia per la valorizzazione culturale e artistica di Villaggio Mancuso

Minacce alla sindaca di Gioia Tauro, Tridico: “Chi intimidisce la famiglia è un vigliacco. Simona Scarcella non è sola”

Tiriolo, il Parco Archeologico di Gianmartino riapre ancora: visite prorogate fino al 5 settembre, dopo il grande successo della riapertura temporanea

L’1 settembre a Marcellinara la presentazione di “Il mare d’inverno”, con focus sui crimini ambientali

Premio Kerasion: tre volumi Libritalia tra i finalisti

44 ma edizione Sagra della Patata di Parenti

Festival delle Migrazioni, quinta tappa a San Benedetto Ullano: accoglienza, mobilità europea e libertà accademica al centro del confronto

Christian Melito, il giovane pivot della Cadi Antincendi Futura: “Sogniamo il massimo”

Magna Graecia Experience, a Soverato weekend finale nel segno dei grandi maestri del cinema italiano

Medea “madre assassina” che parla della contemporaneità in scena alla Villa romana di Casignana

“REstate al Museo 2026”: al via a Tiriolo la nuova edizione del Centro Estivo educativo curato dalla cooperativa Scherìa

Reggina vs Digiesse Praiatortora in chiaro su Videotouring canale 87

Trovati con un chilo di eroina e 60mila euro in contanti. Tre arresti nel Crotonese

Al Parco Archeologico di Sibari oggi e domani archeologia, musica ed enogastronomia

La polemica. Avanti Psi: “Reggio Calabria non è quella di Ciccio Franco, Vannacci lo capisce?”: Destra in Movimento: “Porteremo avanti tradizione”

Ivan Castagnella referente di Futuro Nazionale a Villa San Giovanni

La proposta dei Rettori all’UE: “In Calabria una scuola dell’imprenditorialità”

MitiCu! Festival del Mito e della Cultura Greca Locri, 3-7 settembre

Reggina: Maurizio Poli allo stadio per l’esordio in Coppa Italia

Cosenza, Runco: “Cinque anni chiusi nel Palazzo e ora scoprono le contrade. A chiacchiere”

A Montepaone Lido la XVIII edizione del Premio Internazionale Liber@mente

A Grotteria confronto sull’azzardo con Stefano Vaccari. Dal disagio sociale alle responsabilità della politica, fino alla sfida delle suppletive

E’ ufficialmente nato il Comitato n. 2059 di Futuro Nazionale a Castrovillari, guidato da Roberto Senise

“Saverio Strati: il dialogo sociale e il canto di Calabria”: il 31 agosto incontro a Reggio Calabria

Lamezia, Amministrazione Comunale: “Concluso ‘Sport e Disabilità’, oltre 76 mila euro per l’inclusione attraverso lo sport”

Dierre Basketball, nuovo corso con Dario Lo Storto: “Non ci poniamo limiti”

La polenta come ponte tra memorie: tra Guardia Piemontese e Dipignano

Reggina, serata troppo bella. Lotito: “Daremo fastidio anche in C, in B ed in A”

Reggina, nuovo obiettivo in attacco: trattativa per Magrassi

Reggina: Filippo Lopresti torna ad essere lo speaker del “Granillo”

Catanzaro piange Gianluca Tolomeo, Bosco: “Se ne va una persona perbene, punto di riferimento per la città”

Omicidio a Lauropoli, la Presidente del Consiglio Sofia Maimone convoca i capigruppo consiliari: “Servono risposte concrete e maggiore presenza dello Stato”

Cosenza, rete idrica sotto osservazione a Donnici: possibili stop all’erogazione dalle 17

Tropea protagonista su Donna Moderna, Macrì: “Essere raccontati per la nostra identità è energia per il turismo”

Uno sguardo fashion alla Cultura Arbëreshe: la creatività degli studenti del Palma Green Falcone Borsellino sfila a Vaccarizzo

Intimidazione ad Aldo Alessio, la CGIL: “La solidarietà non basta, serve un Tavolo permanente per la Legalità e lo Sviluppo”

Cosenza, corsisti GOL bloccati al traguardo: “Quando potremo sostenere l’esame finale?”

Provincia Cosenza, nominati tre nuovi dirigenti: Faragalli punta sulle professionalità interne

Startup locali, nazionali e internazionali e formazione AI: il 31 agosto “Intelligenza di Comunità” a Monasterace

Premio Rhegium Julii, scelti i finalisti della 58ª edizione: lunedì la cerimonia a Reggio Calabria

Catanzaro, CNA: “Bene i 2 milioni per le imprese. ora bandi semplici e tempi certi”

Suppletive, Minasi: “La Lega con Roscioli. Vannacci ha tradito gli elettori del centrodestra”

“Luce sui Parchi”, Calabrese: “Il progetto continuerà. Abbiamo riacceso i riflettori sul patrimonio archeologico calabrese”

Caldo record in Calabria, nel Cosentino punte oltre i 44 gradi

Agguato a Lauropoli, ferito operato alla milza: stabili le sue condizioni

Montepaone (Cz), cala il sipario ma il teatro continua a brillare: successo per la seconda edizione del Festival

Asili nido Lamezia, Gianturco replica a Masi: “Gli atti non si piegano alle polemiche”

Sibari-Crotone, Madeo attacca la Regione: “Dopo l’estate tornano i bus. Basta mozioni, servono fatti”

Agguato a Lauropoli, il vescovo Savino: “Non concediamo alla criminalità la vittoria della paura”

Il Roccella Jazz Festival apre con Eleonora Strino e l’incontro tra Medioevo e jazz di “Kronomakia”

Lamezia, la guerra politica finisce in Procura: il sindaco Murone querela Furgiuele

Suppletive, Giannetta con Futuro nazionale: “Ho lasciato postazione comoda per affrontare battaglia politica a mani nude”

Festival delle Migrazioni 2026: a Bisignano riflessione su cybercrazie, diritti, accoglienza e identità arbëreshe

“Crescere Insieme”: salute, educazione, scuola e famiglie in dialogo per il benessere dei bambini

Cadi Antincendi Futura, Siclari suona la carica: “Vogliamo andare in alto e provarci fino in fondo”

Hogwarts arriva nel cuore di Catanzaro: al Comunale torna la magia di Harry Potter

Antoniozzi esalta Reggio Calabria: “Una terra vivace culturalmente, patrimonio nazionale”

Ente Fiera PalaColosimo di Catanzaro: presentato il nuovo calendario eventi 2026-2027 tra economia, grande affluenza e sviluppo del territorio

Catanzaro, pubblicato l’avviso relativo alle aree pubbliche destinate ai chioschi commerciali. Scadenza fissata al 30 settembre prossimo

Atto intimidatorio contro il sindaco di Gioia Tauro, Italia del Meridione: “Simona Scarcella non è sola”

“Schermi-Cinema Multipiazza” fa tappa a Cosenza

“Gente in Aspromonte” 2026, grande partecipazione per la due giorni dedicata ad Alvaro e alla montagna

Successo per “Luci sul Mare” a Catanzaro Marina

Cartellone “Estarte”: al via stasera al Parco Gaslini la terza edizione di “Catanzaro Sound”

“Rianimare Pentedattilo”: il cinema chiude il viaggio

Porto di Vibo Valentia Marina: pubblicato il bando per la demolizione dell’ex Civam

Addio a Vincenzina “Nella” Perciavalle, il cordoglio della Consigliera di Parità di Vibo: “Raccogliere il suo testimone è un dovere morale”

Cirò Marina (Kr), ufficializzata la nascita del Direttivo cittadino di Casa Riformista

Ricadi (VV), “Le mille bolle blu” chiude Capo Arte Teatro Festival con Filippo Luna

Il giornalista Pantano non ha diffamato l’editore Maduli: il Tribunale conferma l’archiviazione delle querele contro l’ex dipendente. Il cronista: “Tutelato il mio onore, ora...

Reggio Futura: “La politica esce dal Palazzo. La Sesta Commissione per la prima volta in Camera di Commercio”

Talenti calabresi per la Sanità, il network promosso dall’On. Giusi Princi entusiasma autorevoli professionisti sanitari in Italia e all’estero

Agguato a Lauropoli: si valuta correlazione con l’omicidio del padre della vittima

Papillo: “Una misura di equità che riconosce la specificità del lavoro portuale. La riforma del TPL sia costruita attorno a chi il lavoro lo...

Fitto alla summer school dell’associazione L’orodicalabria: lavoriamo per dare ai giovani il “diritto di restare”

Contrasto al virus West Nile. L’ordinanza del sindaco Nicola Fiorita

Cosenza-Potenza a Crotone: i provvedimenti per la viabilità cittadina

Curinga (Cz): sequestrata struttura ricettiva adibita a sala da ballo. Segnalati 9 lavoratori in nero

Mancini: “Cosenza ha perso anche i mercati. La nostra ambizione: costruire un moderno centro agroalimentare”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook