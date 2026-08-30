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Cosenza, Cimino: “Un ospedale veterinario sociale per chi non può permettersi le cure”

«Chi vive con un animale sa quanto possa diventare importante nella vita di una persona e di una famiglia. E sa anche quanto sia doloroso trovarsi nella condizione di non potergli garantire le cure di cui ha bisogno. È pensando soprattutto alle persone che vivono questa difficoltà, e alle tante associazioni che ogni giorno si prendono cura degli animali abbandonati, che stiamo lavorando a un progetto al quale tengo particolarmente: creare a Cosenza un Ospedale Veterinario Sociale Comunale».

 

Lo dichiara Primo Manlio Cimino, presidente del movimento Il Muro Italia, che ha annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Giacomo Mancini a sindaco di Cosenza, presentando uno dei progetti sui quali il movimento sta lavorando in vista delle prossime elezioni comunali.

 

«Oggi una visita specialistica, un esame diagnostico, una terapia o un intervento chirurgico possono comportare costi difficili da sostenere. Per una famiglia che attraversa un momento di difficoltà economica possono diventare addirittura proibitivi. Credo che una comunità debba provare a dare una risposta anche a questo bisogno: nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare alle cure del proprio animale soltanto perché non può permettersele».

 

Il progetto punta alla costruzione di un sistema comunale di assistenza veterinaria sociale, attraverso la collaborazione tra Comune, servizi veterinari, professionisti, associazioni di protezione animale, volontariato e Terzo Settore.

 

«Non immaginiamo semplicemente una struttura, ma una rete. Stiamo lavorando alla costituzione di un gruppo di persone competenti e vicine al mondo della tutela animale che possa aiutarci a individuare il modello più efficace e sostenibile: una struttura dedicata, un sistema di convenzioni con ambulatori e professionisti oppure una soluzione integrata capace di mettere insieme più strumenti».

 

L’obiettivo è garantire prestazioni veterinarie gratuite o agevolate, secondo criteri economici e sociali definiti, alle famiglie che non sono nelle condizioni di affrontarne il costo e, contemporaneamente, creare forme di sostegno alle associazioni che quotidianamente si fanno carico degli animali abbandonati o in difficoltà.

 

«Vogliamo coinvolgere veterinari, ASP, Regione, associazioni e realtà del Terzo Settore. Un progetto di questa natura non può vivere soltanto dentro il Comune: deve nascere dalla collaborazione di tutte le energie disponibili nella nostra comunità».

 

L’Ospedale Veterinario Sociale potrà inoltre inserirsi in una strategia più ampia di tutela degli animali, che comprenda prevenzione del randagismo, sostegno alle adozioni, campagne di sterilizzazione e microchippatura, educazione al rispetto degli animali e contrasto agli abbandoni.

 

«Sono convinto che il benessere animale sia anche una questione sociale. Pensiamo agli anziani soli, alle persone fragili, alle famiglie per le quali un cane o un gatto rappresentano una presenza affettiva fondamentale. Prendersi cura di quel legame significa, molto spesso, prendersi cura anche delle persone.

 

Mi piacerebbe che Cosenza diventasse un modello anche in questo: una città nella quale nessuno debba rinunciare a curare il proprio animale per ragioni economiche.

 

Perché chi vive con un animale lo sa: non è semplicemente un animale. È famiglia. E una famiglia in difficoltà non dovrebbe essere lasciata sola».
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