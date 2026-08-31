Lotta al virus “West Nile” a Catanzaro, al via gli interventi del nuovo ciclo di disinfestazione. Si parte dalle Zona Sud: l’elenco delle vie interessate e le raccomandazioni alla cittadinanza

Prosegue l’impegno del Comune di Catanzaro per il contrasto e la prevenzione della diffusione del West Nile virus. In linea con il calendario e con le ultime direttive dell’Azienda Sanitaria Provinciale, la prossima notte — tra lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre — si terrà il primo intervento del nuovo ciclo di disinfestazione programmato, che interesserà specificamente l’area della Zona Sud del territorio comunale.

Le zone interessate dall’intervento:

Viale Cassiodoro e traverse ( Via Conti Ruffo, via Covelli, trav. Cassiodoro, via Conti di Loritello, via Rito, via Piemonte); Santa Maria (anche lato via della Resistenza, via Friuli, via Romagna, via caduti di Melissa, c.da Guglia); da Viale Magna Grecia a Via Nazionale comprese le traverse; via Caduti sul Lavoro; Aranceto (comprese via Sardegna e via Sicilia); Corvo; Pistoia; Fortuna; Lido (zona Corace – zona Porto); Giovino.

𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥’𝐞𝐬𝐞𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨, prevista nella fascia oraria dalle ore 00:01 alle ore 06:00, si raccomanda di: