ioleggoperché apre anche agli asili nido: iscrizioni dal 1° settembre, attenzione speciale alla Calabria

Da martedì 1° settembre si allarga la platea di #ioleggoperché, la campagna promossa dall’Associazione Italiana Editori per rafforzare le biblioteche scolastiche. Per la prima volta, infatti, potranno aderire all’iniziativa anche gli asili nido di tutta Italia, entrando a pieno titolo nella rete nazionale dedicata alla promozione della lettura.

I servizi educativi rivolti ai bambini da zero a tre anni avranno tempo fino al 14 ottobre per registrarsi sulla piattaforma ufficiale di #ioleggoperché. Dal 9 settembre potranno inoltre creare un collegamento con un massimo di cinque librerie presenti sul proprio territorio.

L’obiettivo è consentire anche ai nidi di partecipare alla grande raccolta di libri prevista dal 7 al 15 novembre, periodo durante il quale cittadini e famiglie potranno acquistare volumi nelle librerie aderenti e donarli alle biblioteche delle strutture educative.

Con l’undicesima edizione, dunque, il progetto amplia il proprio campo d’azione dopo dieci anni di attività nelle scuole. Una scelta che punta a portare i libri «fin dalla primissima infanzia», coinvolgendo in maniera stabile anche i servizi educativi dedicati ai più piccoli.

L’estensione dell’iniziativa a livello nazionale è stata resa possibile con il sostegno di Fondazione Cariplo e prende le mosse dall’esperienza di #ioleggoperchéLab-Nidi, sperimentazione avviata nel 2022. Nel corso di quattro anni il progetto ha interessato fino a 350 asili nido della Lombardia e delle province piemontesi di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Il nuovo programma rientra inoltre nella strategia di Fondazione Cariplo denominata “Anita. L’infanzia prima”, dedicata al benessere e alle opportunità di crescita dei bambini tra zero e sei anni, con una particolare attenzione alle realtà caratterizzate da condizioni di maggiore fragilità.

Per i nidi, il meccanismo sarà legato esclusivamente alle donazioni effettuate dai cittadini. Le strutture per la fascia 0-3 anni, infatti, non accederanno al contributo degli editori previsto dalla campagna.

Su questo fronte emerge però un elemento di particolare interesse per la Calabria. Nell’edizione 2026 il sostegno degli editori resterà destinato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie aderenti di Calabria, Sardegna e Molise.

La scelta rientra nell’azione con cui #ioleggoperché intende rafforzare la propria presenza nelle aree che, negli anni precedenti, hanno registrato livelli più contenuti di partecipazione. Per le scuole calabresi, quindi, l’edizione di quest’anno rappresenta un’occasione ulteriore per incrementare il patrimonio librario a disposizione degli studenti e avvicinare un numero sempre maggiore di bambini e ragazzi alla lettura.