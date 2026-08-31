Premio giornalistico “Tonio Licordari”: a dieci anni dalla scomparsa, Reggio Calabria ricorda una grande firma del giornalismo

Venerdì 4 settembre, alle ore 21.00, al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria, si terrà il Premio giornalistico “Tonio Licordari”, a dieci anni dalla scomparsa dell’indimenticabile giornalista.

Una serata dedicata al ricordo, al giornalismo e alla figura di Tonio Licordari, professionista apprezzato e stimato, la cui esperienza, il cui stile e la cui passione hanno lasciato un segno profondo nel panorama giornalistico calabrese e nazionale.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sarà la presenza di Natalino Licordari, figlio di Tonio, che interverrà per condividere il ricordo del padre e testimoniare il valore umano e professionale dell’eredità da lui lasciata.

A moderare l’incontro sarà Maurizio Insardà. Parteciperanno Lino Morgante, Giuseppe Malara, Tonino Raffa e Gerardo Sacco, protagonisti di una serata capace di intrecciare giornalismo, cultura, sport e memoria.

Ospite d’onore sarà Italo Cucci, una delle più autorevoli e prestigiose firme del giornalismo sportivo italiano, al quale sarà conferito il Premio giornalistico “Tonio Licordari”.

Un riconoscimento che assume un significato particolare: il premio sarà infatti consegnato a una vera e propria leggenda del giornalismo italiano, un professionista che ha attraversato decenni di storia dello sport e dell’informazione, diventando un punto di riferimento per generazioni di giornalisti e lettori.

La consegna del prestigioso riconoscimento sarà affidata al Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e al Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri.

Sarà un momento particolarmente significativo, non soltanto per celebrare la straordinaria carriera di Italo Cucci, ma anche per rinnovare, a dieci anni dalla sua scomparsa, il ricordo di Tonio Licordari e dei valori di professionalità, passione, competenza e rigore che hanno contraddistinto il suo percorso.

Il Premio si propone così di unire idealmente due grandi protagonisti del giornalismo italiano: Tonio Licordari, attraverso la memoria della sua esperienza e della sua lezione professionale, e Italo Cucci, al quale viene affidato il riconoscimento come simbolo di una lunga e prestigiosa storia del giornalismo sportivo italiano.

L’appuntamento del 4 settembre si annuncia dunque come una serata di memoria, cultura e riconoscimento, nel segno di un giornalista che ha saputo raccontare il proprio tempo e che, a dieci anni dalla sua scomparsa, continua a essere ricordato con affetto e stima da colleghi, amici e dall’intera comunità.

PREMIO GIORNALISTICO “TONIO LICORDARI”

Venerdì 4 settembre 2026 – ore 21.00

Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” – Reggio Calabria