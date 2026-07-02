Reggio Calabria, il 6 luglio la presentazione dell’ottava edizione del Premio “Antonino Scopelliti”

E’ tutto pronto per l’ottava edizione del Premio “Antonino Scopelliti”, promosso dalla Fondazione dedicata alla memoria del magistrato assassinato dalla criminalità organizzata nell’agosto del 1991.

L’edizione 2026 sarà presentata il 6 luglio alle ore 11.00 presso la sede della Fondazione, in via Fata Morgana 43, a Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le novità del premio e il programma della manifestazione.

Il Premio Scopelliti viene assegnato ogni anno a personalità, enti e istituzioni che si sono distinti nel contrasto alle mafie, nella diffusione della cultura della legalità e nella valorizzazione del territorio.

Sono previste diverse categorie di riconoscimenti dedicati alle eccellenze: Premio alla memoria; Istruzione, formazione ed educazione; Impegno sociale; Istituzioni culturali per la promozione del territorio; “Resto in Calabria”; Resistenza, impegno e testimonianza contro le mafie; Contrasto alle mafie per l’affermazione dei diritti; “Radici in Calabria”. Il Premio Scopelliti principale, inoltre, si estende oltre i confini regionali, abbracciando il territorio nazionale.