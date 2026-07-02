Bagnara Calabra (RC), rissa in un locale del centro: scattano quattro DACUR per giovani coinvolti

Quattro provvedimenti di DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane) sono stati notificati dai Carabinieri della Stazione di Bagnara Calabra, su disposizione del Questore di Reggio Calabria, nei confronti di altrettanti giovani coinvolti in una rissa avvenuta nella notte del 1° maggio 2025 all’interno di un esercizio pubblico del centro cittadino.

Le misure di prevenzione, della durata di due anni, vietano ai destinatari l’accesso e la permanenza, tutti i giorni, nella fascia oraria compresa tra le 19:00 e le 07:00, nei pubblici esercizi e nei locali di intrattenimento del territorio comunale.

Il provvedimento è stato adottato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza sulla base degli accertamenti svolti dai Carabinieri, con l’obiettivo di prevenire il ripetersi di episodi di violenza nelle aree della movida e garantire la sicurezza pubblica.

Sul fronte penale, tre dei giovani sono stati denunciati per rissa, mentre un quarto è stato deferito all’Autorità giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale, dopo aver rivolto minacce ai militari intervenuti per sedare la colluttazione.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.