Festa San Vitaliano, Capellupo e Palaia: “Successo straordinario per il weekend di eventi nel centro storico di Catanzaro”

“Grande successo del weekend di eventi, spettacoli, ristorazione e socialità organizzato nel centro storico della città in occasione della festa del patrono, San Vitaliano. Grazie alla visione dell’Amministrazione comunale e in particolare all’impegno dell’assessore Antonio Borelli, questa serie di iniziative ha segnato un momento storico per Catanzaro, attirando centinaia e centinaia di persone come mai successo in precedenza.

In un periodo dell’anno particolare come quello di metà luglio, dove la gente è attratta dal turismo costiero, la città si è dimostrata pronta a sorprendere e accogliere turisti e cittadini, offrendo un ricco programma di eventi che ha valorizzato il carattere identitario e l’unicità di Catanzaro. La volontà di puntare su un turismo che dialoga attivamente con i commercianti locali è stata una scelta strategica e vincente che ha rafforzato i legami tra la comunità e il tessuto commerciale del centro storico.

Le strade animate dai visitatori e le piazze affollate sono la testimonianza di come sia possibile rilanciare un territorio attraverso l’organizzazione di eventi di qualità. La direzione strategica messa in campo ha dimostrato l’importanza di una collaborazione sinergica tra settore pubblico e privato per raggiungere obiettivi comuni.

La festa di San Vitaliano si è trasformata così in un momento di celebrazione e rinascita per Catanzaro, con il centro storico che ha riacquistato tutta la sua vitalità e il suo fascino. Gli spettacoli come le commedie serali del Teatro Incanto e del Teatro Hercules, l’ampia offerta enogastronomica messa in piedi da Neshimu Village, le attrazioni come l’Urban trekking di Artemide e il percorso tra storia e magia di Mirabilia, hanno offerto un’esperienza unica ai partecipanti.

È necessario ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo weekend di eventi e rinnovare l’impegno a sostenere ulteriori iniziative che promuovano la crescita economica e culturale della città”.

E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri Vincenzo Capellupo e Daniela Palaia.